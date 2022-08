Klosterneuburger Medaillenregen in Annaberg

Werbung

Die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Berglauf, die am Wochenende ausgetragen wurden, fanden natürlich mit reger Klosterneuburger Beteiligung statt.

Hassan El Mouden vom ULC Klosterneuburg bezwang die neun Kilometer lange Strecke mit 657 Höhenmetern am zweitschnellsten und konnte sich dadurch die Silbermedaille für den Vizelandesmeister umhängen lassen. Gemeinsam mit Thomas Haslwanter, der sich den Titel in der M40 holte und Niki Göckel, der in der M50 auf den dritten Platz lief, holten die ULC-Läufer sich auch den Titel in der Mannschaftswertung. Kevin Tüchler konnte sich den Titel in der MU20 sichern.

Robert Glaser vom LC Just4Fun lief mit der zehntschnellsten Zeit auf den ausgezeichneten zweiten Platz in der M50, während Gerhard Albrecht in der M55 den dritten Platz holte.

Auch die Damen aus Klosterneuburg waren eine Macht. Paulina Weissenbök (2. Platz in der W45), Andrea Girkinger (3. Platz in der W45) und Tina Thurner (3. Platz in der W50) holten den Titel in der Mannschaftswertung der Damen. für den ULC.

Auch der zweite Platz in der Teamwertung der Damen ging nach Klosterneuburg. Martina Albrecht (1. Platz in der W55), Roswitha Kurill und Silvija Glaser bezwangen den Berg in starken Zeiten und holten die Silbermedaille in der Teamwertung der Damen für den LC Just4Fun.