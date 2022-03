Klosterneuburger Judo-Klub geht mit Randori neue Wege

Genau 70 Kinder der Judo Union Klosterneuburger und der Galaxy Tigers fanden sich am Wochenende in der Südstadt ein, um gemeinsam ein Randori Turnier zu bestreiten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wettkämpfen steht beim Randori, nicht die bestmögliche Platzierung im Vordergrund, sondern die Entwicklung der jungen Talente. Beim Randori werden die Kinder in Gruppen eingeteilt und kämpfen dann gegen jedes Mitglied der eigenen Gruppe für drei Minuten.

Gewertet wird nach anderen Parametern: Einsatz, Vielfalt der Technik, und auch die Übergänge werden bewertet. Jeder Teilnehmer erhält eine Punktezahl anhand dieser Wertungsgrundlagen und Ziel soll es sein, diese Punktezahl beim nächsten Randori zu übertreffen.

Dieser Modus bietet dabei eine Vielzahl an Vorteilen. Alle Kinder kommen zu mehr Kampfzeit, niemand kann in der ersten Runde ausscheiden und muss das restliche Turnier zusehen, während die Eltern in den Genuss fixer Beginn- und Eindzeiten kommen. Die Trainer sind nur dabei, um ihre Schützlinge zu motivieren.

Laut Robert Haas, Obmann der Judo Union Klosterneuburg, der dieses Projekt ins Leben rief, ist der Zuspruch enorm: „Wir haben jetzt bereits eine paar Randori-Turniere durchgeführt und wir waren eigentlich immer ausgebucht. Ich bin fast schon ein wenig verwundert, dass nicht mehr Vereine auf dieses Format setzen. Es macht den Kids eindeutig sehr viel Spaß und nimmt den Druck eines herkömmlichen Wettkampfes.“