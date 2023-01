Klosterneuburger Schützenverein: Heimvorteil wurde gekonnt ausgespielt

Werbung

Der 2. Bezirksschützenbund Weinviertel veranstaltete am 21. Jänner im Klosterneuburger Schützenhaus die Bezirksmeisterschaft 2023 für das Luftgewehr.

Die Schüztinnen und Schützen des Klosterneuburger Schützenvereins 1288 konnten bei diesem Wettbewerb insgesamt sechs Meistertitel für sich beanspruchen und durften sich auch über eine Silber- und eine Bronzemedaille freuen.

Den Start in den Wettkampftag machte der Bewerb „Luftgewehr sitzend aufgelegt“. Wolfgang Straub von den gastgebenden Klosterneuburgern holte sich hier souverän den ersten Platz. Der zweite Platz ging an Hermann Gössl vom HSV Burg Kreuzenstein und der dritte Platz auf dem Siegerpodest ging an Johann Klemisch, der ebenfalls für den Klosterneuburger Schützenverein antrat.

Den Sieg bei den Seniorinnen konnte Elfriede Krammer für sich beanspruchen und Krammer, Straub und Klemisch verbuchten auch den Sieg in der Mannschaftswertung für den Klosterneuburger Schützenverein.

Auch im Bewerb „Luftgewehr stehend aufgelegt“ gab es einige Erfolgsmeldungen. Bei den Senioren 1 war Franz Schmid siegreich und bei den Senioren 3 setzte sich Johann Klemisch durch. Bei den Senioren 2 schaffte es Johann Pichler immerhin auf den siebenten Platz. Die Mannschaftswertung ging hier an den Königstettner SSV, vertreten durch Walter Kleemann, Robert Obori und Peter Pichler. Schmid, Klemisch und Johann Pichler sicherten dem Klosterneuburger Schützenverein aber immerhin den zweiten Platz in der Mannschaftswertung.

Bei den Damen war die Klosterneuburgerin Margit Ledwinka in einer Klasse für sich unterwegs und sicherte sich erstmals die Goldmedaille.