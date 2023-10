Am Sonntag geht es auch für die Duchess los

Nachdem die BK Dukes in der Superliga und die Sixers in der Landesliga schon zwei Runden hinter sich haben, geht es am Sonntag auch für die Duchess endlich los. Die Meisterinnen aus Klosterneuburg treffen in der ersten Runde ab 18 Uhr in der Steigenteschgasse auf die Timberwolves.

Die Saison verspricht spannend zu werden. Die Serienmeisterinnen aus Klosterneuburg haben in den letzten Jahren im Österreichischen Damenbasketball alles gewonnen und die Konkurren über weite Strecken richtig dominiert. Auch heuer sind die BK-Damen klar in der Favoritenrolle, doch es regt sich Widerstand.

So muss man zum Beispiel das neuformierte Team aus St. Pölten auf der Rechnung haben. Dorthin wurde nicht nur Nina Krisper aus Graz gelotst, sondern auch Michaela Wildbacher, in den Vorjahren eine wichtige Stütze für die Duchess, konnte von St. Pölten abgeworben werden. Außerdem hat das Team aus der Landeshauptstadt sich noch mit Ex-Duchess Bettina Kunz verstärkt und damit reichlich Power unter dem Korb gewonnen.

Und dann gibt es da natürlich die ewigen Konkurrentinnen von UBI Graz. Dort setzte man neben Rückkehrerin Simone Sill auf die bewährten Stammkräfte der letzten Jahre.

Die Duchess müssen sich aber jedenfalls nicht verstecken. Mit den guten Auftritten im Alpe Adria Cup hat das Team gezeigt, dass man für die Saison bereit ist.