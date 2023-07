BK Duchess: Der Grundstein ist gelegt

Die Kaderplanung geht auch bei den BK Duchess in die heiße Phase und es gibt bereits mehrere erfolgreiche Abschlüsse.

Mit Lisa und Pia Zderadicka haben bereits zwei der drei Zderadicka-Schwestern ihre Verträge verlängert. Lisa, mehrfach als wertvollste Spielerin der Liga ausgezeichnet, konnte für die nächsten drei Jahre verpflichtet werden, ihre Schwester und Dreipunkte-Spezialistin Pia ist immerhin für die kommenden zwei Spielzeiten wieder mit an Bord. Ebenfalls für weitere drei Jahre wurde der Vertrag von Sarah Winkler verlängert. Sie entwickelte sich in der vergangenen Saison zu einem enorm wichtigen Teil des Teams und ihre Verlängerung darf, so wie bei den beiden Zderadicka-Schwestern, als Erfolg verbucht werden.

Auch die beiden vielversprechenden Youngsters Sina Höllerl und Vicky Matzka, die von Jahr zu Jahr zu mehr Einsatzzeit kommen, sind in der anstehenden Saison wieder fix mit an Bord. Gemeinsam mit Höllerl und Matzka war Iva Sanseovic mit dem U18-Nationalteam im Einsatz und zeigte dort gute Leistungen. Sie wird den Kader der Klosterneuburgerinnen verstärken.

Mit weiteren Spielerinnen der Meistermannschaft befindet man sich aktuell in guten Gesprächen und gut vor dem Abschluss, wie es aus den Reihen der Duchess heißt.

Duchess-Manager Matthias Hager freut sich über die Verlängerungen: „Mit der Verpflichtung unserer Schlüsselspielerinnen haben wir einen wichtigen Grundstein gelegt, um unsere Erfolgsgeschichte auch in den kommenden Jahren weiterzuführen. Durch das Zusammenspiel mit den erfahrenen Spielerinnen werden auch unsere talentierten Jugendspielerinnen wieder profitieren und einen großen Schritt nach vorne machen.“