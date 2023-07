Nächstes Puzzleteil für die Duchess gefunden

Die Kaderplanung bei den BK Duchess geht gut voran. Mit der 1,83cm großen Griechin Evangelia Vamaka haben die Basketballerinnen aus Klosterneuburg das nächste Puzzlestück gefunden. Die Griechin hat bereits eine bunte Karriere mit zahlreichen Stationen in ihrem Heimatland seit 2011 im Lebenslauf stehen und konnte zuletzt sogar den griechischen Cup und auch die Meisterschaft gewinnen. Auch an der EuroLeague hat sie bereits teilgenommen.

Mit ihrer geballten Ladung an Erfahrung passt sie also perfekt zu den Duchess. „Ich freue mich sehr auf diese Station in meiner Karriere und habe bereits einige Teamkolleginnen getroffen, die mir direkt das Gefühl gegeben haben, perfekt in die BK Familie zu passen. Sie sind derzeit das absolute Top-Team in Österreich und ich freue mich darauf, mich mit ihnen weiterzuentwickeln und meinen Teil beizutragen, um die nächsten Ziele zu erreichen. Das heißt, in der win2day BDSL die Besten zu bleiben, die Meisterschaft und den österreichischen Cup zu gewinnen und sich beim Alpe Adria Cup gut zu präsentieren. Ich habe die lautstarke, mitreißende Atmosphäre bei den Spielen in Klosterneuburg bereits erlebt und kann es kaum erwarten, dabei als Spielerin auf dem Feld zu stehen. Ich hoffe, dass ich und meine Teamkolleginnen in dieser Saison gesund und konkurrenzfähig bleiben,“ freut sie sich bereits auf ihre Aufgaben in Klosterneuburg.

„Evangelia wird uns mit ihrer Größe sicherlich weiterhelfen und ich freue mich, dass wir eine so erfahrene Spielerin zu uns holen konnten“, sagt Team-Manager Matthias Hager.