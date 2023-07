Der erste Legionär steht bereits fest

Nachdem letzte Woche bereits verlautbart wurde, dass mit Valentin Bauer, Lennart Burgemeister, Benjamin Blazevic und Kapitän Clemens Leydolf verlängert wurde, steht jetzt auch der erste Neuzugang fest.

Michael Weathers heißt der neue Mann im Dress der Klosterneuburger, der in der Superliga für Erfolge sorgen soll. Der 25-jährige US-Amerikaner aus Kansas soll die Dukes an den Außenpositionen verstärken.

„Ich bin sehr froh, dass wir Michael verpflichten konnten. Er ist ein sehr athletischer Spieler, der auf verschiedenen Außenpositionen spielen kann. Er hat letztes Jahr in der Adriatic League gespielt und konnte dort seine Qualitäten unter Beweis stellen“, so Headcoach Damir Zeleznik.

Im College absolvierte der US-Boy bereits zahlreiche Stationen. Zwischen 2016 und 2021 spielte er für Miami (Ohio), Oklahoma State, Texas Southern und SMU. Seine Zahlren sprechen dabei für sich. Er kam in dieser Zeit im Durchschnitt auf 13,8 Punkte, 3,3 Assists und 4,7 Rebounds pro Spiel.

In der vergangenen Saison war er, wie von Coach Zeleznik angesprochen bereits in Europa als Profi aktiv. Er war bei KK Sutjeska in Montenegro unter Vertrag und machte auch dort eine durchaus gute Figur. Der 1,91m große Außenspieler brachte es dort immerhin auf stolze 17,3 Punkte, sieben Rebounds, drei Assists, zwei Steals und 1,3 Blocks pro Spiel, wodurch man ihn durchaus als Leistungsträger bezeichnen darf.

Neben den 17,3 Punkten pro Spiel sind besonders die zwei Steals und 1,3 Blocks pro Spiel eine beeindruckende Marke, mit der er gut in das intensive Defensivspiel der Klosterneuburger passen dürfte.

Der neue Legionär hat große Erwartungen an sich selbst und steckt sich bereits hohe Ziele: „Mein Ziel für die kommende Saison ist es, erfolgreich zu spielen, aber auch ein besserer Mannschaftskamerad zu werden und viel zu lernen. Meine Stärken sind, dass ich sehr vielseitig bin, auf hohem Niveau verteidigen kann und sehr teamdienlich spiele. Ich freue mich auf meine neuen Mannschaftskollegen und die kommende Saison.“

Wenn der neue Mann die Werte aus seiner Zeit am College und in Montenegro auch in der Superliga aufs Feld bringt, hat er durchaus das Zeug zum Leistungsträger. Viel wird aber jetzt davon abhängen, wie erfolgreich sich die Planung des restlichen Kaders in den kommenden Wochen abspielt.