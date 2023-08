Dichter Testkalender für die Dukes

Für die seit Montag wieder in der gemeinsamen Vorbereitung aktiven BK Dukes steht jetzt auch der durchaus gut gefüllte Terminkalender für die Vorbereitungswochen und auch jener für die anstehende Saison fest.

Nach den ersten gemeinsamen Einheiten steht vom 1. bis zum 3. September schon der erste Gradmesser auf dem Programm, wenn die Klosterneuburger im tschechischen Zlin ein Turnier bestreiten. Neben den Gastgebern FASTAV Zlin treten die Dukes dort auch gegen Srsni Pisek (CZE) und MBK Bani Handlova (SVK) an.

Nur eine Woche später, am 8. September haben die Klosterneuburger Fans die erste Chance ihr Team in der heimischen Halle zu beobachten. Da gastiert BC Prievidza aus der Slowakei im Happyland. Für Neuzugang Dragan Bjeletic wird es ein Duell mit seinem ehemaligen Klub. Schon einen Tag später geht das dichte Testprogramm weiter, diesmal in Gmünd. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des UBBC Gmünd findet dort zum Test ein Niederösterreich-Derby gegen die Wölfe aus St. Pölten statt. Eine Woche später geht es wieder auswärts weiter, diesmal in Svit. Vom 14. bis zum 16. September werden die Klosterneuburger dort Spiele gegen Inter Bratislava, Iskra Svi (beide SVK) sowie BK Opava (CZE) absolvieren. In den letzten beiden Vorbereitungswochen stehen dann noch Tests gegen die Ligakonkurrenz auf dem Programm. Am 23.9 geht es nach Traiskirchen zu den Lions und zum Abschluss gibt es im Rahmen des Seasonopenings im Happyland am 24.9 den Test gegen die Timberwolves. Die Saison 2023/24 beginnt für die BK Dukes am 1.10. mit einem Auswärtsspiel in Wels, die erste Heimpartie folgt am 7.10. gegen den amtierenden Meister Gmunden.

Coach Zeleznik wagt schon einen ersten Ausblick auf die kommende Saison: „Die Qualität der anderen Teams ist zu diesem Zeitpunkt nur schwer vorherzusagen, aber ich denke, dass Teams wie Gmunden, Vienna oder auch Kapfenberg hohe Ziele haben. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf uns selbst und wollen die Vorbereitung bestmöglich nutzen, um erfolgreich in die neue Saison zu starten.“