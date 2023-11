Klosterneuburger Dukes siegen auch in Fürstenfeld

„Fürstenfeld hat heuer eine komplett andere Mannschaft als letztes Jahr. Fast alle Spieler sind neu dazugekommen. Wir fahren nach Fürstenfeld und wollen unser Spiel spielen. Aggressiv in der Defensive und in der Offensive, so wie in den Spielen zuletzt“, so lautete die von Dukes-Coach Damir Zeleznik vorgegebene Marschroute im Spiel der ungeschlagenen Tabellenführer aus Klosterneuburg, gegen die sieglosen Schlusslichter aus Fürstenfeld.

Im ersten Viertel spiegelte sich die Tabellensituation aber nicht auf dem Spielfeld wieder. In den ersten Minuten kämpften beide Teams mit dem offensiven Rhythmus. Fürstenfeld musste sich erst auf die gewohnte bissige Defensive der Dukes einstellen. Die Klosterneuburger wiederum generierten zwar gute freie Würfe, doch besonders von jenseits der Dreipunktelinie fanden diese einfach nicht den Weg in den Korb (1/9, 11%). Zwei Minuten vor Ende des ersten Viertels reichte es Dukes-Coach Zeleznik. Er zog ein Timeout beim Stand von 12:16 aus Sicht der Klosterneuburg, doch das half nur bedingt. Die Gäste spielten jetzt zwar auf Augenhöhe mit, der Zwischenstand nach dem ersten Abschnitt lautete jedoch etwas überraschend 19:23.

Führungswechsel im zweiten Viertel

Es folgte eine starke Reaktion in der ersten Minute des zweiten Abschnitts. Die Dukes brachten jetzt ihren Speed besser aufs Feld. Weathers holte im Fastbreak zwei Freiwürfe heraus, die er verwandelte und Blazevic dunkte schon im nächsten Gegenstoß zum Ausgleich. 23:23. Das Spiel entwickelte sich jetzt zu einer, zwar etwas härteren, aber durchaus sehenswerten Angelegenheit, mit schönen Aktionen auf beiden Seiten. Die Dukes schafften es aber immer besser, den Panthers ihr hohes Tempo aufzuzwingen, was sich in den letzten drei Minuten bezahlt machte. Da legten die Klosterneuburger einen 7:0 Run hin, durch den sie bei 45:37 in die Pause gingen.

Dukes setzten sich weiter ab

Diesen Lauf setzten die Gäste auch im dritten Viertel mit sieben weiteren Punkten ohne Antwort fort, doch Fürstenfeld ließ einfach nicht locker und kämpfte sich wieder auf sieben Zähler heran. Lauter wurde es in der Halle nach einem harten Pick von Steffens an Reichle, nach dem die Spieler von ihren Teamkollegen auf Abstand gehalten werden mussten. Reichle wurde für seine heftige Reaktion sogar mit einem technischen Foul belegt. Gegen Ende des Viertels zeigte das hohe Tempo der Dukes aber wieder Wirkung und die Klosterneuburger setzten sich noch einmal auf 69:51 ab.

Vorsprung verwaltet

Mit diesem Vorsprung im Rücken, ließen die Dukes nichts mehr anbrennen. In den letzten Minuten brachte Coach Zeleznik erneut die Bank ins Spiel. Die Klosterneuburger brachten die Führung routiniert über die Zeit und setzten sich schlussendlich mit 93:72 durch.