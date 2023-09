Guter Start in die Testspielphase

So kann es für die Dukes gerne weitergehen. Die Basketballer aus Klosterneuburg präsentieren sich bereits in den ersten Testspielen der Vorbereitung in ausgezeichneter Form.

Das Vorbereitungsturnier in Zlin konnten die Klosterneuburger für sich entscheiden. Gegen Srsni Pisek gelang im ersten Spiel der Vorbereitung ein 92:87-Erfolg, der am Folgetag mit einem beeindruckenden 101:62 gegen die Gastgeber von Fastav Zlin bestätigt wurde. Nur gegen MBK Handlova musste man sich knapp mit 71:78 geschlagen geben. Da Handlova im zweiten Spiel geegn Pisek vorzeitig abtrat, durften die Klosterneuburger die Heimreise als Turniersieger antreten.

Der Erfolgslauf setzte sich am jüngsten Wochenende ungebrochen fort. Am Freitag ging es in Klosterneuburg gegen den BC Prievidza. Das Interesse der heimischen Fans scheint bereits groß, denn für ein Vorbereitungsspiel war die Halle gut gefüllt. Die Dukes dankten es den Zuschauern mit einer souveränen Leistung und fertigten die Gäste mit 92:44 problemlos ab.

Ein wesentlich stärkerer Gradmesser war aber natürlich das Spiel gegen St. Pölten am Samstag. Auch da zeigten die Klosterneuburger eine geschlossene Leistung und setzten sich gegen die Ligakonkurrenten aus der Landeshauptstadt mit 89:78 durch.

Genaue Statistiken dieser Begegnungen gibt es noch nicht, es zeichnen sich aber bereits erste Trends ab. Die Legionäre Will Carius, Dragan Bjeletic und Michael Weathers machten einen ausgezeichneten Eindruck. Auch Lukas Reichle scheint gut in die Mannschaft zu passen, während die Routiniers Burgemeister, Bauer, Blazevic und Leydolf verlässlich ihre Leistungen brachten.

Außerdem gab Coach Damir Zeleznik der großen Gruppe an jungen Spielern bereits viel Einsatzzeit und auch sie machten ihren Job gut. Weiter geht die Vorbereitungsserie schon am kommenden Wochenende bei einem Turnier in Svit.

Miletic ging nach China

Nicht mehr mit dabei ist unterdessen Predrag Miletic. Er bekam ein Angebot aus China, wo er für das 3x3-Nationalteam als Trainer im Einsatz sein wird. Die Mannschaft scheint seinen Abgang bisher aber gut zu kompensieren.

„Sein Abgang tut uns natürlich weh und mit dem Umbruch im Team war ich mir nicht sicher, wie rosi es aussieht. Das Team arbeitet aber sehr gut und mit hoher Intensität und man hat jetzt schon gesehen, dass diese Arbeit sich auszahlt. Wir haben natürlich noch die eine oder andere Baustelle, aber das ist in dieser Phase normal und ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Entwicklung, die wir in den letzten Wochen schon geschafft haben“, zeigte sich Coach Zeleznik positiv.