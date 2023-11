BK Dukes mit Machtdemonstration gegen starke Bullen

Der Erfolgslauf der Dukes in der Superliga der Herren geht ungebrochen weiter. In der letzten Woche wurde zunächst Fürstenfeld klar in die Schranken gewiesen und ein paar Tage später gelang in Klosterneuburg mit dem klaren Sieg gegen Kapfenberg ein richtiger Statement-Win.

Doch alles der Reihe nach. Schon letzten Mittwoch gastierten die Klosterneuburger in Fürstenfeld bei den Panthers. Die Favoritenrolle lag ganz klar bei den Dukes, die dieser im ersten Viertel allerdings nicht gerecht wurden und etwas überraschend mit einem kleinen Rückstand in den zweiten Abschnitt gingen. In diesem legten die Klosterneuburger aber mindestens einen Gang zu und übernahmen die Führung.

Nach der Halbzeitpause brachte die Zeleznik-Truppe die gewohnte Intensität wieder besser aufs Feld, setzte sich im dritten Viertel entscheidend ab und feierte am Ende der Partie einen doch verdient klaren 93:72-Auswärtserfolg. Diesmal traten besonders Benjamin Blazevic, Valentin Bauer und Michael Weathers sehr überzeugen auf.

Schon am Samstag ging es weiter. Mit den Kapfenberg Bulls hatte man aber einen wesentlich stärkeren Gegner vor der Brust. Die Kapfenberger zeigten sich im Vergleich zur Vorsaison stark verbessert und sind, im Gegensatz zu den letzten drei Gegnern der Dukes (Panthers, Timberwolves, Dragonz), klar zu den stärkeren Teams der Liga zu zählen.

Doch die Klosterneuburger ließen sich davon nicht beeindrucken und ließen erst gar keine Spannung aufkommen. Schon im ersten Abschnitt sorgten die Gastgeber für mehr als klare Verhältnisse. Ganze vier Minuten brauchten die Kapfenberger für die ersten Punkte und nach dem ersten Viertel führten die Klosterneuburger bereits mit 28:8.

Dieser Trend setzte sich auch im zweiten Abschnitt fort. Nach 15 Minuten stand es schon 42:13. Das vermeintliche Spitzenspiel wurde zu einer regelrechten Abfuhr. Die Dukes nahmen jetzt zwar den Fuß vom Gas und wurden durch Foulprobleme von Carius und Blazevic etwas gebremst. Das Spiel war aber bereits entschieden. Endstand: 85:64 für die Dukes. „Wir haben das Spiel heute mit einer extrem hohen Intensität begonnen. Wir haben genau gewusst, welche Sachen wir den Kapfenbergern wegnehmen müssen, und haben in der Verteidigung einen tollen Job gemacht. Eine Mannschaft, die im Schnitt über 90 Punkte macht, auf 64 zu halten ist großartig. Jetzt gilt es zu regenerieren und Richtung Graz zu schauen“ so Coach Zeleznik.