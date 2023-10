Nur für 15 Minuten war es spannend

Die Rollen war vor dieser Cup-Begegnung mehr als klar verteilt. Auf der einen Seite standen die Dukes aus Klosterneuburg. Ungeschlagener Tabellenführer der Superliga und aktuell das Team der Stunde.

Auf der anderen Seite die Alligators aus Deutsch-Wagram. Ein Team, das natürlich auch durchaus Qualität hat und das man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, aber das dennoch eine Klasse weiter unten in der 2. Liga agiert. Den Dukes fehlte mit Benjamin Blazevic ein wichtiger Mann unter dem Korb, dennoch starteten die Klosterneuburger gut und zogen auf 14:7 davon.

Dann taten die Dukes sich aber mit der Zonenverteidigung und den schnellen Gegenstößen der Alligators schwer und kassierten einen 13:0-Run. Das erste Viertel ging etwas überraschend mit 20:17 an die Hausherren. Im zweiten Viertel agierten die Dukes mit mehr Nachdruck, besonders in der Defensive wurde jetzt wieder die aus der Superliga gewohnte Intensität auf den Platz gebracht. Deutsch-Wagram hielt für die ersten fünf Minuten des Viertels noch gut dagegen, dann brach allerdings der Widerstand. Während die Dukes jeden Ballverlust der Alligators bestraften, besonders Michael Weathers glänzte in dieser Phase, wirkten die Gastgeber jetzt etwas überrollt. Bis zur Halbzeitpause zogen die Klosterneuburger vorentscheidend auf 50:28 davon. Nach der Pause rafften die Gastgeber sich wieder auf und hielten den Abstand bei ungefähr 20 Punkten. Die Dukes wirkten zwar bemüht, phasenweise fehlte, wohl ob der hohen Führung, aber der letzte Nachdruck. Für eine wirkliche Aufholjagd fehlte den Gästen die Qualität und die Energie. Am Ende feierten die Dukes einen klaren 95:64-Erfolg und zogen ins Viertelfinale ein.

Damir Hamidovic, Ass. Coach Dukes: „Also im Cup gibt es keine Regeln. Wir haben gewusst, dass das heute kein einfaches Spiel wird. Die Alligators sind in der zweiten Bundesliga gut unterwegs. Wir haben uns so gut wie möglich vorbereitet, im ersten Viertel hat man gesehen, dass alles möglich ist. Trotzdem glaube ich, dass die Erfahrung und einfache Würfe uns geholfen haben einen Abstand zu gewinnen, der Rest war dann die körperliche Überlegenheit.“