Perfekter Start für die Dukes

Drittes Spiel, dritter Sieg. Der Start in die aktuelle Saison ist den BK Dukes mehr als gelungen. Auf den souveränen Sieg in der ersten Runde gegen Wels folgte eine richtige Schlacht in der man den Meister aus Gmunden niederringen konnte.

Am Samstag gingen die Klosterneuburger gegen die BBC Nord Dragonz an den Start. Die Dukes waren ob der ersten Wochen natürlich der klare Favorit, doch die Drachen aus dem Burgenland durfte man nicht unterschätzen. Diese zeigten sich in den ersten beiden Wochen mit den Flyers aus Wels und den Oberwart Gunner auf Augenhöhe und brachten diese an den Rand einer Niederlage.

Die Dukes lieferten aber eine richtige Galavorstellung ab und wurden ihrer Favoritenrolle auf ganzer Linie gerecht. Am Ende stand ein klarer 99:49-Erfolg zu Buche. Schon im ersten Viertel sorgten die Klosterneuburger für klare Verhältnisse und zogen auf 31:13 davon.

Doch auch mit der klaren Führung im Rücken ließ das Team von Coach Damir Zeleznik in keiner Phase nach und entschied jeden Abschnitt klar für sich.

Besonders überzeugend, war die Wurfquote der Klosterneuburger mit 71 Prozent bei den Zweipunktern und 40 Prozent bei den Dreipunktern. Die Legionäre Will Carius, Michael Weathers und Dragan Bjeletic zeigten sich in Spiellaune und waren die dominantesten Spieler der Partie. Gleichzeitig glänzte Valentin Bauer mit acht Assists und Benjamin Blazevic war am Rebound eine Macht mit insgesamt 14 Stück.

Ebenfalls sehr erfreulich war aus Sicht der Dukes, dass erstmals die ganze Mannschaft zum Einsatz kam. Juliaus Lendl, Simon Schwinn, Leon Terglav und Samuel Camagni standen auf dem Feld und entlasteten damit die anderen acht Spieler, die in den ersten beiden Runden viele Minuten sammelten.

„ Ein souveräner Sieg meiner Mannschaft. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit schon für uns entschieden, wir sind so aufgetreten wie wir es haben wollten, nämlich mit viel Intensität und Einsatz. Die Burschen haben einen extrem guten Job gemacht, vor allem defensiv“ zeigte sich Coach Zeleznik vom Auftritt seiner Dukes überzeugt.