Sixers sind nicht zu stoppen

Es läuft weiterhin rund für die Landesliga-Basketballer aus Klosterneuburg. Auch im vierten Spiel der Saison, diesmal ging es auswärts gegen Mistelbach, gab man sich keine Blöße und wurde der Favoritenrolle ganz klar gerecht.

Dabei überraschten die Mistelbacher in den ersten Minuten und gingen mit 3:8 in Führung, doch dann legten die Sixers los und sicherten sich den ersten Abschnitt mit 18:14. Besonders unter dem Korb spielten die Klosterneuburger ihre Vorteile gekonnt aus. Gegen Jakubowski, Heilmann und Nagl hatte das eher kleine aber flotte Team aus Mistelbach hier einfach keine Antwort. Das zeigte sich auch in der Reboundstatistik: Ganze 58 Mal pflückten die Sixers sich den Ball.

Bereits im zweiten Viertel sorgte die Truppe von Coach Rabld für die Vorentscheidung und setzte sich auf 47:30 ab. Auch nach der Pause blieben die Klosterneuburger dominant, ließen nichts anbrennen und setzten sich schließlich mit 87:57 durch.

Dabei brillierten die Sixers aber nicht in allen Bereichen. „Die Freiwurfkassa füllt sich von Spiel zu Spiel immer besser“, kommentierte der Trainer die miserable Freiwurfquote. Nur 19 der 37 Versuche fanden den Weg in den Korb. Auch vom Dreier zeigten die Sixers sich mit einer Quote von 24% (6/25) nicht so souverän wie gewohnt.

Am Sonntag steht das Heimspiel gegen Baden an. Eine richtungsweisende Partie zwischen den beiden bisher stärksten Mannschaften der Liga. „Da können wir uns solche Quoten sicherlich nicht erlauben“, warnt Coach Rabl vor dem Spitzenspiel.