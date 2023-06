Eine Niederlage zum Saisonausklang

Nach dem wichtigen Auswärtserfolg gegen Schwaz in der Vorwoche, konnten die Damen des 1. Klosterneuburger TV relativ befreit zum Auswärtsspiel nach Klagenfurt anreisen. Der Klassenerhalt, das erklärte Ziel für dieses Saison war bereits in der Tasche und die Klosterneuburger Tennisdamen sind somit auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse zu finden.

Wer das Team von Manager Friedrich Pessicka und Mannschaftsführerin Pia König kennt, weiß allerdings, dass die KTV-Damen dennoch keine der Begegnungen gegen die starke Mannschaft aus Klagenfurt auf die leichte Schulter nahmen.

Das zeigte sich auch in den Ergebnissen. Am Ende stand zwar eine 2:5-Niederlage zu Buche, die Leistungen waren dennoch ansehnlich. Ava Schüller und Marlies Steiner mussten sich relativ klar gegen die beiden Legionärinnen auf den ersten beiden Positionen geschlagen geben, wobei besonders Schüller einen tollen Fight ablieferte, dafür konnte Eva Nyikos einen souveränen Sieg einfahren. Caroline Ilowska kämpfte sich gegen Stella Horacek mit einem famosen zweiten Satz bis ins Champions-Tiebreak, dort hatte ihre Kontrahentin aber den längeren Atem.

Pia König spielte gegen Julia Speiser nur einen Satz, bevor diese sich w.o. geschlagen geben musste. Während Nyikos/Ilowska im ersten Doppel kaum Chancen hatten, machten Schüller/König es spannend. Sie holten sich den ersten Satz mit 6:3, unterlagen im zweiten mit 2:6 und mussten sich erst im Champions-Tiebreak mit 4:10 geschlagen geben.

Eine tolle Saison der KTV-Damen

Die KTV-Damen dürfen auf eine tolle Saison zurückblicken. Besonders in den Heimspielen wurde immer eine tolle Show und hochkarätiges Tennis geliefert. Mit dem sechsen Platz im Endklassement hat man erneut gezeigt, dass man sich den Platz unter den besten Teams des Landes eindeutig verdient hat.

Pia König, heuer erstmals Mannschaftsführerin war sichtlich stolz auf ihr Team: „Wir können wirklich zufrieden damit sein, was wir heuer abgeliefert haben. Ich bin stolz auf unser Team und den geschafften Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse.“