Bittere Disqualifikation für Dominik Wychera

Nach seinem Stockerplatz vor wenigen Wochen in Portugal ging der Klosterneuburger Cross-Triathlet Dominiky Wychera mit ausgezeichneter Form und viel Selbstvertrauen bei der jüngsten Station im Xterra-Weltcup an den Start. Der Xterra-Belgien war gleichzeitig die Europameisterschaft und somit ging es um eine ordentliche Portion an Punkten.

Nach mehfracher Besichtigung der Strecke ging es gut vorbereitet los. Das Starterfeld war hochklassig und äußerst groß. Stolze 60 Herren und 30 Damen starteten alleine in der Elite-Kategorie und rund 900 Athletinnen und Athleten in den Altersklassen knapp dahinter.

Nach 1500m im Wasser und mit einer guten Pace wechselte Wychera auf sein Mountainbike und machte sich auf die 36km lange Strecke, die 900 Höhenmeter als zusätzliche Herausforderung bot.

Verwirrter Streckenposten

Hier galt es zwei große Runden zu bewältigen, mit einer kürzeren Runde dazwischen. Nach der ersten großen Runde wurde Wychera von einem Streckenposten bei einer Schlüsselstelle, trotz Rückfrage seinerseits, auf die falsche Runde geschickt und absolvierte die drei Radrunden somit nicht in der richtigen Reihenfolge.

Er machte dennoch weiter und bei starker Hitze ging es auf die Laufstrecke, wo Wychera noch viel Energie auf den Asphalt brachte. Mit der achtbesten Laufzeit kam der Klosterneuburger schließlich auf dem 19. Platz ins Ziel.

Keine Gnade durch die Kampfrichter

Direkt im Anschluss ging es auch schon zu den Kampfrichtern. Diese erkannten zwar an, dass Wychera die Strecke vollständig absolvierte, durch die falsche Reihenfolge auf der Radstrecke wurde er dennoch disqualifziert. „Bei der EM tut das richtig weh. Ich wurde somit auch nicht für den Short Track am nächsten Tag zugelassen und habe wichtige Punkte im Weltcup verloren. Das meine Form passt, ist zwar eine gute Bestätigung, dennoch ist dies nur ein kleiner Trost in dieser Situation“.