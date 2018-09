NÖN: Elftausend Kilometer quer durch Europa, mit dem Auto von Wettkampf zu Wettkampf ist keine leichte Aufgabe. Vor allem wenn es an jedem Wochenende einen Crosstriathlon zu bewältigen gilt. Welche Erwartungen haben Sie dazu gebracht diese Strapazen auf sich zu nehmen?

Dominik Wychera: Meine Erwartungen waren, neue Erfahrungen bei den Rennen in Europa zu sammeln. 2017 war ich auch viel in Amerika, Kanada, Asien oder Südafrika unterwegs. Hier bei den europäischen Rennen ist die Leistungsdichte im Spitzenfeld allerdings noch einmal spürbar höher.



Wie zufrieden sind Sie, nun da die Tour beendet ist, mit den Erlebnissen und Ergebnissen dieser Tour?

Ich bin extrem zufrieden. Die Reise an sich hatte viele Überraschungen auf Lager. In Süditalien zum Beispiel hatten wir einen Reifenplatzer auf der Autobahn. Wir konnten aber immer alles super lösen. Die erste Hälfte der Reise war ich mit meiner Freundin unterwegs, die selber bei den Bewerben am Start war. Bei den nördlichen Ländern war ich dann mit einem Teamkollegen unterwegs. Mein Van war zum Glück perfekt geeignet. Groß genug um alles unterzubringen und auch darin zu schlafen. Mit meinen sportlichen Leistungen bin ich mehr als zufrieden. Eines meiner großen sportlichen Ziele für die Tour war es, bei einem Xterra Europe Event aufs Podes zu racen. Das ist mir in Finnland dann auch gelungen. Der 9. Platz in der Gesamtwertung der European Tour war danach eigentlich nur mehr eine schöne Draufgabe. Auch bei der ITU Cross-Triathlon WM im Juli konnte ich mit einem guten 13. Platz zeigen, was in mir steckt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich den ganzen Rennsommer noch vor mir.

Was ist der weitere Plan für den Herbst und gibt es schon sportliche Ziele für 2019?

Die ITU Cross-Triathlon EM findet am 25. Oktober auf Ibiza statt. Das wird definitv noch ein Highlight in diesem Jahr sein. Bis dahin gibt es aber noch einmal einen großen Trainingsblock zu absolvieren, bevor es dann in die verdiente Offseason geht. Die Saisonplanung für 2019 werde ich dann in aller Ruhe bei einer Tasse Kaffee im November angehen.

Was war Ihr persönliches Highlight dieses Tripps?

Mein absolutes Highlight war, bei einem europäischen Bewerb aufs Podest zu kommen aber auch die Reisen und die verschiedenen Länder waren beeindruckend.