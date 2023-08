Doppelt im Spitzenfeld

Der Klosterneuburger Cross-Triathlet Dominik Wychera war am vergangenen Wochenende gleich doppelt im Elitefeld der Xterra-Rennserie in Deutschland am Start. Am Freitag ging es auf den kurzen und spektakulären Shorttrack, in den nur die 30 besten der Weltrangliste starten dürfen. Obwohl am Folgetag noch die Langdistanz folgte, attackierte Wychera gleich im Shorttrack, was das Zeug hält. In Schlagdistanz zu den Top-Ten kam er aus dem Wasser und nach soliden Leistungen auf dem Bike und der Laufstrecke reichte es für den 18. Platz.

Mit einer anspruchsvollen Bikestrecke und Temperaturen um die 30 Grad wurde die Langdistanz für das ganze Starterfeld zur Belastungsprobe. Mit knapp 50 Herren war das Elite-Starterfeld gut besetzt.

„Was ich vorerst als gute Schwimmpace einschätzte, stellte sich nach 1500 Metern als eher langsam heraus und ich musste viel Zeit gutmachen“, kommentierte der Klosterneuburger seine Zeit im Wasser. Auf der Radstrecke ging es zunächst schnell und flach dahin, ideal um in der Gruppe Tempo zu machen, nur Wychera befand sich allein auf weiter Flur. Erst beim ersten Anstieg holte er mehrere Fahrer ein und ließ diese schließlich auch hinter sich. Auch wenn die Beine nicht sonderlich frisch waren, gelang es ihm, mehrere Plätze aufzuholen. Auch auf der Laufstrecke stimmte das Tempo und schließlich lief Wychera auf dem guten 19. Platz über die Ziellinie. Im Weltcup verbesserte er sich damit ebenfalls auf den 19. Platz.

Bereits in fünf Wochen steht zum Saisonabschluss ein Highlight an, wenn die Xterra-WM im italienischen Trentino stattfindet.