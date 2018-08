Bereits 2014 war Dominik Wychera erstmals bei der ITU-WM am Olbersdorfer See am Start und auch 2015 sowie 2016 zog es ihn zum X-terra-Start an den See nah der ehemaligen Kohlebergbaustadt Zittau. „Im Vorjahr habe ich den Bewerb dann ausgelassen, aber heuer ging hier eines der europäischen Cross-Triathlon-Großereignissen mit der X-terra-EM in Szene, und da musste ich dabei sein“, zählte Wychera zu insgesamt 37 Elite-Startern und etlichen Elite- Starterinnen.

Wie stark das Feld wirklich war, zeigte sich dann bereits beim Schwimmen. Auf den zwei 750-m-Runden mit einem kurzen Landgang kam Wychera doch schon mit Rückstand aus dem Wasser. „Ich fühlte mich zwar ganz gut, war ich sehr weit hinten“, wusste er, dass auf der Radstrecke ordentlich Arbeit auf ihn wartete.

Nach einem raschen Kluftwechsel startete Wychera motiviert die Aufholjagd, allerdings gleich mit fünf anderen Athleten im Schlepptau. „Meine Pace war aber sehr hoch und schon bald konnte ich alle abschütteln“, merkt er zufrieden an. Nach und nach machte der Klosterneuburger im Sattel Plätze gut, und kam auf Rang 13 zurück in die zweite Wechselzone.

„Beim Laufen waren die Beine von der Radstrecke dann aber doch schon etwas vorbelastet, außerdem ließen die Konkurrenten, die jetzt noch vor mir lagen, einfach nicht locker“, schildert Wychera seinen vergeblichen Kampf unter die Top ten. Nur mehr einen Athleten konnte er „mit einem durchschnittlichen lauf“, wie er selbst meint, überholen, somit gab es am Ende den zwölften Rang.

„Mit der Leistung bin ich zufrieden“, reist Wychera nun voll motiviert weiter Richtung Norden zum X-terra in Finnland.