Wychera doppelt im Spitzenfeld

Der Klosterneuburger Cross-Triathlet Dominik Wychera war zuletzt im Tschechichen Prachatice beim Xterra-Czech gleich doppelt im Einsatz. Mit einer guten Leistung in der Langdistanz qualifizierte er sich für den Shorttrack und lieferte auch dort eine gute Leistung ab.

Der Xterra-Czech in Prachatice ist das älteste Rennen der Xterra-Rennserie und auch Wychera war hier bereits mehrfach am Start. Mit dem sich rasch nähernden Worldcup im September konnte er sich die Gelegenheit, hier anzutreten, natürlich nicht entgehen lassen. Bereits am vorigen Dienstag wurde die Strecke genau begutachtet. „Die Trails waren in einem Top-Zustand und die Vorfreude auf das Rennen war groß“, berichtet Wychera.

Am Samstag ging es dann los und es galt 1,5km im Wasser, 33km auf dem Mountainbike und 11km im Geländelauf zu bewältigen. Im Feld der Elitestarter waren 50 Herren am Start und mit seinem aktuellen Weltcupranking startete Wychera mit der Nummer 15. Das gesetzte Ziel war es, diese zu unterbieten. Der Ktišský-See in dem geschwommen wurde, war so kalt, dass mit Neoprenanzug geschwommen wurde. Der hilft zwar gegen die Kälte, schränkt aber die Armfreiheit ein. Als einer der eher schwächeren Schwimmer im Feld verlor der Klosterneuburger im Wasser somit etwas Zeit auf die Spitzenschwimmer.

Auf dem Mountainbike richtig Tempo gemacht

In seiner Spezialdisziplin auf dem Mountainbike drückte der Klosterneuburger darum umso mehr aufs Tempo, um den Anschluss an die Spitze zu wahren. „Ich fand eine gute Gruppe, um Zeit gut zu machen. Wir fuhren immer weiter nach vorne, aber richtig frisch fühlten die Beine sich nicht an.“

Dennoch kam er in den Top-25 in die letzte Wechselzone, mit zwei weiteren Athleten im Schlepptau. Auf der abschließenden Laufstrecke konnte Wychera sich dann noch auf den 21. Platz nach vorne schieben und machte auch Punkte für das WC-Ranking. Wychera„Ich war mit der Leistung zufrieden. An einem besseren Tag wären die Top-15 durchaus realistisch gewesen.“

Mit seinem Platz im Spitzenfeld konnte er sich aber auch für den Shorttrack am Sonntag qualifizieren, wo nur die stärksten 25 Herren und Damen der Langdistanz an den Start gehen dürfen. Dieses Event dauert nur rund 30 Minuten und wird live übertragen. Die Intensität ist auf der kurzen Distanz sehr hoch und diese Disziplin, die auch übertragen wird, ist beim Publikum besonders beliebt.

Relativ unerwartet schwamm Wychera in der ersten der zwei Schwimmrunden mit der Spitzengruppe mit. Auf der zweiten Runde verlor er zwar etwas Zeit, kam aber trotzdem auf guter Position aus dem Wasser. Auf dem Mountainbike galt es dann vier sehr technische Runden mit Rampen und einem Rockgarden zu bezwingen. Auf der ersten machte der Klosterneuburger richtig Druck und ein paar Plätze gut, danach musste er aber etwas Dampf rausnehmen. „Das Rennen vom Vortag war dann doch noch zu spüren.“ Auf den abschließenden zwei Laufrunden machte er dann noch einen Platz gut und kam schließlich auf dem 16. Rang ins Ziel, nur ein paar Sekunden hinter den Top-10. Verschnaufpause gibt es nach diesem anstrengenden Wochenende keine, schon am kommenden Samstag geht es in Deutschland mit dem nächsten Weltcuprennen weiter.