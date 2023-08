Wychera radelt sich bis in die Top Fünf

in Cross-Trathlon ist eine Form des Triathlons die im besonders unwegsamen Gelände stattfindet „Zum sechsten Mal bin ich dort bereits am Start, ich liebe den Kurs, mein bestes Ergebnis war ein siebter Platz in der Elite“, schreib Wychera nach dem Event. Dieses Jahr wurde die Bikestrecke geändert, es war immer die extremste Mountainbike Strecke der Xterra World Tour. Jetzt wurde sie vereinfacht und trotzdem bietet sie mit einigen technisch anspruchsvollen Abschnitten und steilen Anstiegen immer noch mehr als genug.

Ein nasser Start

Geschwommen wurde im „Lake Scanno“ einem beeindruckeneden Bergsee in Herzform. Es gab diesmal nur eine einzige Runde zurückzulegen die einen 100 Meter Landgang beinhaltete. „Ich fand ein super Tempo und konnte als 13. aus dem Wasser steigen, einige gute Biker direkt vor mir“, meinte Wychera.

Starke Leistung beim Radfahren

Motiviert stieg der Österreicher also auf sein Bike und konnte mit einem guten Tempo in den ersten fünf Kilometern auf Platz acht vor fahren. Der Kurs führte durch die Altstadt von Scanno in der überall Menschen standen, die die Stimmung hochhielten. Es ging über Stufen hinunter und durch enge Gassen hinauf. Seine gute Kenntnis der Strecke half Dominik Wychera an den richtigen Stellen Tempo zu machen und seine Kräfte optimal einzuteilen. Die Watt stimmten, die Ernährung und Getränke Zufuhr ebenso. Es war heiß, aber nicht zu heiß und so konnt er am Bike seinen Konkurrenten noch weiter Druck machen und auf Platz fünf vor fahren. Nach einem schnellen Wechsel in die Laufschuhe konnte er die sehr anspruchsvolle Laufstrecke in Angriff nehmen.

Leichte Probleme beim Bergablaufen

Nach dem ersten Kilometer überholte er die Nummer vier und die Top drei wurde zum Greifen nahe. Schließlich ging es wieder zurück in die Altstadt. „Stiegen hinauf Richtung Wald wurde ich jedoch von einem Konkurrenten eingeholt und befand mich wieder auf Platz fünf. Ich versuchte mit zu gehen, dies ging auch ganz gut, doch am abschließenden Downhill war mir die Pace einfach zu hoch“, meinte Wychera. Nach knapp zwei Stunden und 48 Minuten konnte er als fünfter über die Ziellinie laufen, und sich damit zum bereits dritten Mal einen Platz in den Top fünf sichern.

Die nächsten Xterra Triathlons finden am Samstag, 12. August in Tschechien und am Samstag, 19. August, in Deutschland statt.