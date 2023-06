Wychera schnappt sich Podestplatz

Nachdem er beim ersten Saisonrennen vor wenigen Wochen bereits zeigte, dass er in guter Form ist und die Top-Ten nur relativ knapp verpasste, trat der Klosterneuburger Dominik Wychera mit viel Selbstvertrauen zum zweiten Tourstop in Portugal an.

Zwei Tage vor dem Rennen reiste er an, verbrachte die Zeit bei einem Freund und Porto und mit der Besichtigung der abwechslungsreichen Streckenabschnitte.

Gut vorbereitet ins Rennen gegangen

Ideal vorbereitet ging es somit ins Rennen. Gleich der Start war eine große Herausforderung. 200 Athletinnen und Athleten starteten gleichzeitig ins Rennen. „Es war ein Gemetzel“, beschreibt Wychera die Bedingungen nach dem Startschuss.

Im Wasser galt es zwei Runden zu 750 m, mit einem kurzen Landgang dazwischen zu bewältigen. Wychera, der nicht unbedingt zu den Schwimmspezialisten im Feld der Elite-Starter zählt, schaffte es auf dem 18. Platz aus dem Wasser. Jetzt ging es mit seiner Spezialdisziplin weiter: Der Mountainbikestrecke, auf der er zu den besten Fahrern des Feldes zählt.

Starke Zeit auf dem Mountainbike

Dieser Rolle wurde er bereits auf den ersten relativ flachen Kilometern gerecht und holte Minute um Minute auf. Danach bot die Strecke aber sehr abwechslungsreiche Bedingungen, mit einem Labyrinth aus engen Trails und steilen technischen Anstiegen und Abfahrten. „Es war nicht immer ganz leicht, zu überholen“, kommentiert Wychera diesen Streckenabschnitt, auf dem er sich dennoch auf den fünften Platz schob.

Auf der Laufstrecke aufs Podest vorgerückt

Gemeinsam mit seinem portugiesischen Freund Tiago Maia kam er auf dem vierten Platz in die Wechselzone. Der Weg an die Spitze war hier jedoch noch nicht zu Ende.

Auf den ersten Metern war bereits klar, dass seine Beine noch recht frisch waren, und er setzte sich auf den dritten Platz ab. Nach der ersten der zwei Runden war der Klosterneuburger bereits auf eine Minute an den zweiten Platz herangerückt und kämpfte auf der zweiten Runde darum, den Zweitplatzierten noch zu attackieren. Dafür reichte auf der zweiten Runde die Kraft nicht mehr aus, am Ende kam er auf dem dritten Platz über die Ziellinie.

„Ein super Ergebnis in einer noch so jungen Rennsaison“, freute der Klosterneuburger sich über den Platz auf dem Podest.

Der nächste Stop für den Klosterneuburger ist bereits klar, der findet in drei Wochen in Belgien statt, wo die Xterra Europameisterschaften ausgetragen werden.