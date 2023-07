Wychera zeigte starke Reaktion

Nach der bitteren Disqualifikation beim Xterra in Belgien, wo ein verwirrter Streckenposten ihn auf die falsche Runde schickte, hatte das Event in Belgien noch eine weitere unangenehme Überraschung für den Klosterneuburger Cross-Triathleten Dominik Wychera parat.

Er wurde, wie viele andere Athleten die in Belgien am Start waren, von intensiven Magen-Darm-Beschwerden geplagt. „Die Labestationen in Belgien hatten womöglich verkeimtes Wasser in den Flaschen und Bechern. Es gab einige Athleten und Athletinnen, die ein paar Tage im Bett verbringen mussten“, so Wychera.

Dementsprechend zurückhaltend musste der Klosterneuburger dadurch die Vorbereitung auf das nächste Rennen in der Schweiz angehen: „Ich verbrachte die meiste Zeit im Hotelzimmer, mit der Beantwortung von Mails und der Reiseplanung. Ich fühlte mich schwach“.

Rechtzeitig wieder fit geworden

Bis zum Start des Events in der Schweiz klappte es aber offensichtlich mit der Regeneration und Wychera schnappte sich am Ende den beachtlichen fünften Platz. Mit der Starnummer eins ging er ins Rennen. „Ein ordentlicher confidence-boost“, wie er erklärte. Geschwommen wurde, ob der niedrigen Temperaturen im Lac des Taillères mit Neoprenanzügen, sicherlich kein Nachteil für Wychera, der nach den 1500 Metern im Wasser auf dem zehnten Platz auf die Radstrecke ging.

Stärke auf dem Mountainbike ausgespielt

Rasch auf das Mountainbike gewechselt spielte der Klosterneuburger seine Stärke in seiner Spezialdisziplin eindeutig aus, machte Platz für Platz gut und kämpfte sich auf der raschen Strecke, die zu Beginn viel Tempo und am Ende technische Downhills bot, zwischenzeitlich auf den dritten Platz. Trotz hoher Pace wurde er vor dem Wechsel auf die Laufstrecke noch von zwei Radspezialisten überholt.

Mit einem Verfolger knapp 30 Sekunden hinter sich, drückte Wychera auf der Laufstrecke ordentlich aufs Tempo und versuchte noch einmal eine Attacke auf die Podestplätze. Ähnlich wie in Belgien stimmte auch in diesem Rennen die Form auf der Laufstrecke. Der Abstand auf den vierten Platz war allerdings bereits zu groß und so kam Wychera nach knapp 2,5-Stunden auf dem ausgezeichneten fünften Platz über die Ziellinie.

„Ein Platz in den Top-5 ist immer eine gute Bestätigung der Leistung und das nach einer durchwachsenen Woche, stimmte mich äußerst positiv.“

Aktuell befindet sich Wychera wieder in Klosterneuburg, wo er sich mit seinem Coach auf das nächste Event, den Xterra Italien vorbereitet, um dort wieder im Spitzenfeld mitzumischen.