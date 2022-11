ULC-Athleten auch über Stock und Stein erfolgreich

Werbung

Am Sonntag fanden im Tullner Aubad die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Crosslauf statt. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus Klosterneuburg stellten sich der herausfordernden Strecke. Auf dem Rundkurs galt es einen äußerst bissigen Anstieg gleich mehrmals zu bewältigen. Die größte Abordnung aus Klosterneuburg stellte dabei der ULC, mit 13 Erwachsenen und fünf Kindern.

Drei zweite und zwei dritte Plätze für den ULC

Bei der Langdistanz von 8,4 Kilometern musste der Anstieg gleich siebenfach bewältigt werden. ULC-Trainer Sofiane Mechehoud holte hier den ausgezeichneten zweiten Platz in der M40. Bei der Kurzdistanz von 4,35km (Männer ab M50 und MU20) war Kevin Tüchler der schnellste ULC-Läufer und landete in der stark besetzten MU20 damit auf dem siebenten Platz. Abdejalil Fathi (M70) konnte sich nach einem starken Rennen die silberne Medaille umhängen.

Bei den Damen, die auch 4,35km mit vier Anstiegen bewältigen mussten, war die schnellste ULC-Läuferin Andrea Girkinger mit dem dritten Platz in der W45. Ihr fehlten am Ende lediglich acht Sekunden auf Gold.

Katharina Geiger hingegen durfte sich über den zweiten Platz in der W35 freuen. Jane Rigler-Faircloth konnte ebenfalls eine silberne Medaille zur eindrucksvollen Sammlung beisteuern, die sie in der W60 erlief. Geiger und Paulina Weissenbök konnten auch in der Teamwertung anschreiben. Mit zehn weiblichen Teams war die Konkurrenz hier ziemlich groß, doch die beiden ließen sich davon nicht abschrecken und liefen auf den starken dritten Platz.

Gold und Silber für Silvija und Robert Glaser

Auch der LC Just4Fun war in Tulln am Start und konnte ebenfalls anschreiben. Silvija Glaser war unter den schnellsten Damen des Bewerbs und entschied mit gutem Tempo die W45 für sich. In der Gesamtwertung reichte es immerhin für den siebenten Platz.

Robert Glaser konnte eine Silbermedaille in der ebenfalls stark besetzten M50 für sich beanspruchen, in der er auf den zweiten Platz lief.