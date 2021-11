Klosterneuburger Duchess weiter ungeschlagen

Die Konkurrenz der Klosterneuburgerinnen in der Basketball Superliga der Damen muss sich in der anstehenden Nationalteampause rasch etwas einfallen lassen. Zumindest dann, wenn man den BK-Damen im Verlauf der Saison doch noch Paroli bieten möchte. In der ersten Phase der Saison waren die Klosterneuburgerinnen nämlich das Maß aller Dinge im Damenbewerb.

Die deutlichen Siege in den ersten beiden Runden gegen KOS Celovec und das junge dynamische Team aus Wels waren keine großen Überraschungen. Unerwartet kam allerdings, wie ungefährdet die Klosterneuburgerinnen sich mit 52:34 gegen Graz durchsetzen.

Der jüngste Sieg gegen Vienna United zeigte die Vormachtstellung der BK-Damen aber noch deutlicher. Die Wienerinnen mussten mit Emma Cechova zwar auf eine ihrer besten Spielerinnen verzichten, doch mit Michaela Wildbacher, die sich gegen UBI Graz einen Bruch des Mittelhandknochens zuzog, mussten auch die Klosterneuburgerinnen auf eine wichtige Spielerin verzichten.

Es war das Duell der beiden einzigen ungeschlagenen Teams, doch die Klosterneuburgerinnen drückten der Partie vom Start weg den eigenen Stempel auf. Nach dem zweiten Viertel stand es bereits 42:25 für die Gastgeberinnen, die sich am Ende souverän mit 68:40 durchsetzten.

Auch Gästetrainer Stefan Höllerl zollte den Duchess nach dem Match Respekt: „Wir können hier maximal mitspielen, wenn wir komplett sind. Klosterneuburg hat verdient gewonnen, auch in der Höhe.“ Duchess-Coach Franz Zderadicka ist mit der ersten Phase der Liga natürlich äußerst zufrieden: „Ich kann bis jetzt defensiv und offensiv nur zufrieden sein. Auch wie die Mannschaft zusammenfindet und den Ball bewegt.“