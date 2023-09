Frischzellenkur für die DSG

Stolze 13 Zugänge und nur vier Abgänge betrug die Transferbilanz der DSG Klosterneuburg. Damit sind die Klosterneuburger nicht nur breiter aufgestellt., sondenr haben auch viel Qualität gewonnen. Besonders Goalgetter Johannes Mansbart und Basti Klicka, die in der Vorsaison noch für die Kampfmannschaft des FC Klosterneuburg auf dem Platz standen, glänzen nicht nur mit spielerischer Qualität, sondern auch mit ihrer Fitness. Drei Spiele wurden bereits absolviert. Zwei Vorbereitungspartien und die erste Runde im DSG-Cup. Das Torverhältnis von 15:3 nach diesen Partien kann sich durchaus sehen lassen.

Mansbart und Klicka in Torlaune

Im jüngsten Spiel, dem Cupduell mit dem Team Football School, der dritten Mannschaft von 1210 Wien, gelang ein souveräner 5:1-Erfolg. Mansbart erzielte den Führungstreffer, Klicka legte nach Vorarbeit von Mansbart das zweite Tor nach. Nach einem weiteren Mansbart-Treffer traf Constantin Zweifler zum 4:1 mit dem es in die Pause ging. Nach der Halbzeit traf Klicka noch zum 1:5 mit dem das Spiel endete.

„Der Kader ist durch die Neuzgänge jetzt noch breiter geworden. Wir hatten bis jetzt immer genug Leute für die Partien und hoffen, dass sich das auch in der Saison so fortsetzen wird“, erklärte Daniel Wertheim.

Die Ziele für dieses Saison sind durchaus hoch gesteckt, wie Wertheim erklärt: „Sicher sind die Ziele heuer ein bisschen ambitionierter als im Vorjahr, in dem wir uns nur auf den Cup konzentriert haben. Jetzt wollen wir auch in der Meisterschaft ein größere Wörtchen mitreden. Ziel ist es nicht unbedingt Meister zu werden, aber wir wollen es zumindest unter die besten fünf Mannschaften schaffen. Schauen wir mal, was möglich ist. Das Cupfinale, bei dem man im Happel-Stadion spielen darf ist ja ohnehin seit Jahren das große Ziel.“