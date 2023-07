Seit wenigen Wochen ist auch die Saison in der Diözesan Sport Gemeinschaft (kurz DSG) des Wiener Fußballverbandes geschlagen. Dort spielt bekanntlich die DSG Klosterneuburg immerhin in der zweithöchsten Spielklasse der DSG Oberliga A mit und machte zwischenzeitlich gute Figur. In der Meisterschaft kam es meistens auf die Besetzung der Klosterneuburger Kicker an. Wenn die Mannschaft ihr ganzes Potenzial abrufen konnte, dann war jeder Gegner in der Meisterschaft auf Augenhöhe, doch das gelang schlichtweg nicht immer und so musste man sich mit dem achten Platz begnügen, hielt damit allerdings problemlos die Liga. Der große Fokus der Klosterneuburger DSG-Kicker ist aber immer der DSG-Cup. Hier lockt mit dem Endspiel im Happel-Stadion eine besondere Belohnung.

Ohne große Probleme spielten die Klosterneuburger sich hier bis ins Viertelfinale. Dort ging es gegen alte Bekannte, das Team Sektion Westside. Ein richtig harter Gegner, gegen den man gut mithielt. Bis zur 95. Minute führten die Klosterneuburger mit 4:3, mussten dann durch einen Elfmeter noch den Ausgleich hinnehmen und sich schließlich geschlagen geben. Westside schnappte sich schließlich nicht nur den Cuptitel, sondern auch den Sieg in der höchsten Spielklasse, der DSG-Liga. „Nächstes Jahr probieren wir es sicher wieder“, versprach Daniel Wertheim von der DSG Klosterneuburg und kündigte im gleichen Atemzug hochkarätige Transfers an, die hier unterstützen sollen.