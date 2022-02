Dukes in Oberwart ohne Chance

Die BK IMMOunited Dukes treffen auswärts auf die Oberwart Gunners. Miletic fehlt weiterhin und auch auf Jakubowski, der am Montag Vater wurde, müssen die Klosterneuburger verzichten.

In den ersten Minuten haben beide Teams Probleme im Abschluss und es dauert etwas, bis die Partie Fahrt aufnimmt. Bei den Dukes muss Mullings nach einigen Minuten mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung das Feld verlassen. Auch sonst läuft es nicht gut bei den Gästen. Die Gunners stehen Defensiv sicher, treffen in der Offensive überragend und ziehen rasch davon. Gegen Ende des Viertels erhöhen die Klosterneuburger die Intensität in der Defensive und betreiben Schadensbegrenzung.

Im zweiten Viertel halten die Dukes zunächst mit, die Oberwarter sind aber zu wurfstark, während der Korb für die Klosterneuburger fast wie vernagelt wirkt. So setzt sich Oberwart weiter im Eiltempo ab. Nach knapp 15 gespielten Minuten liegen die Gunners bereits mit 20 Punkten in Führung. Zur Halbzeit steht es sogar schon 55:32 für die Gastgeber.

Nach der Halbzeit bleibt Oberwart am Drücker. Dukes-Coach O’Shea nimmt bereits nach zwei Minuten das erste Timeout, doch die Zonenverteidigung der Gunners bringt die Gäste weiterhin zur Verzweiflung. Nach knapp über fünf Minuten halten die Dukes bereits bei fünf Teamfouls. Oberwart geht dann zwar etwas vom Gas, die Aufholjagd der Dukes bleibt allerdings aus und so geht es bei 73:51 ins Schlussviertel.

Oberwart hat den Sieg in der Tasche und schraubt das Tempo deutlich runter. Die Dukes machen jetzt zwar eine bessere Figur, am deutlichen Erfolg der Oberwarter, die sich schlussendlich mit 96:80 durchsetzen, ändert das aber nichts mehr.