Das Donauderby zwischen Klosterneuburg und Wien war auch diesmal wieder eine spannende Angelegenheit. Beide Teams trafen zu Beginn der Partie hochprozentig und die Führung wechselte laufend.

Mit dem Comeback Momo Laneggers nach mehrwöchiger Verletzungspause kamen die Dukes so richtig in Fahrt und setzten sich mit einem 8:0-Run leicht ab. Bis zum Ende des ersten Viertels konnten die Gastgeber diesen Vorsprung aber wieder zum schmelzen bringen und auf zwei Punkte herankommen. Das zweite Viertel war dann in Klosterneuburger Hand. Wien hielt zwar mutig dagegen, aber die Dukes trafen gut und setzten sich auf 37:49 ab.

Im dritten Viertel war dann die Zeit der Wiener gekommen, die den Klosterneuburger Vorsprung konstant zum dahinschmelzen brachten und die Entscheidung auf das Schlussviertel vertagten.

In der heißen Phase kamen die Wiener zwischenzeitlich sogar auf drei Punkte an die Dukes heran, diese behielten allerdings die Nerven und brachten die Punkte heim.

„Wir haben das Spiel zum Schluss noch gerettet und uns das Leben heute selbst schwierig gemacht,“ war Max Hopfgartner nicht zufrieden mit der eigenen Leistung.



FÜRSTENFELD PANTHERS - DUKES KLOSTERNEUBURG 82:100. Die Panthers spielten mutig, trafen hochprozentig und erwischten die Dukes zu Beginn auf dem falschen Fuß. So lagen die Steirer nach den ersten beiden Vierteln relativ unerwartet mit 47:46 in Führung. Zu Beginn des dritten Viertels folgte die stärkste Phase der Dukes, die sich zwischenzeitlich um 17 Punkte absetzten und den Fürstenfelder Widerstand komplett brechen konnten. Die Gastgeber konnten kaum noch Gegenwehr leisten und mussten den Dukes den Sieg überlassen.