Die Klosterneuburger Dukes erwischten einen starken Start in die diesjährigen Play-offs.

Im ersten Spiel der Best-of-Five Serie gegen Wels erwischte Wels zwar den besseren Start, doch die Dukes drehten anschließend auf und erspielten sich eine 28:18-Führung nach dem ersten Viertel.

Die Gäste wollten sich aber nie so richtig abschütteln lassen und konnten bis zur Halbzeit auf 46:40 verkürzen.

In der zweiten Hälfte konnten die Flyers dann sogar in Führung gehen. Die Dukes konterten aber wieder und gingen mit 62:57 in den Schlussabschnitt.

Da setzten sich die Babenberger recht rasch ab und spielten letztlich den klaren 85:70 Sieg trocken nach Hause.

DUKES KLOSTERNEUBURG - FLYERS WELS 78:77. Wesentlich spannender ging es dann in der zweiten Begegnung zu.

Diesmal waren es die Gäste, die den ersten Abschnitt mit 21:23 für sich entscheiden konnten. Im zweiten Viertel fanden dann aber die Klosterneuburger besser ins Spiel und konnten sogar mit sieben Punkten in Führung gehen. Dennoch ging es mit 41:41 in die Kabinen.

Eng blieb es dann auch nach dem Seitenwechsel, kein Team konnte sich absetzen, mit 62:59 ging es in die letzten zehn Minuten.

Da wurde es dann extra spannend. Zwei Minuten vor Schluss waren die Welser auf 74:73 dran. Beim Stand von 75:77 verwandelte Kapitän Edin Bavcic dann nur einen seiner zwei Freiwürfe, wurde aber 13 Sekunden vor Ende erneut in einem Angriff gefoult.

Diesmal verwandelte er beide Freiwürfe zum 78:77. Die Welser hatten noch einmal die Chance auf den Sieg, verwarfen aber und konnten auch den resultierenden Offenserebound nicht nutzen.