In einer packenden Partie zwischen den BK IMMOunited Dukes und den Swans Gmunden holten die Oberösterreicher am Ende den knappen Sieg, mit dem sie die Klosterneuburger an der Tabellenspitze ablösten.

Das erste Viertel brachte das Comeback von Benedikt Danek nach achtwöchiger Verletzungspause, aber auch gleich 34 Punkte der Gäste, die mit 27:34 in den zweiten Abschnitt gingen.

Im zweiten Viertel funktionierte die Defensive auf beiden Seiten besser, mit 44:52 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren die Klosterneuburger dann besser eingestellt und holten Punkt um Punkt auf, vor dem Schlussabschnitt betrug der Rückstand nur noch zwei Punkte.

Dort gingen die Dukes sogar in Führung, allerdings hatten die Gäste das bessere Ende für sich und gewannen letztlich mit 87:94.



FLYERS WELS - BK IMMOUNITED DUKES 58:73. Die Dukes hatten zu Beginn einige Schwierigkeiten ins Spiel zu finden und lagen so nach den ersten fünf Minuten mit 12:6 im Hintertreffen. Mit Fortlauf der Zeit kämpften sich die Klosterneuburger wieder heran und lagen zur ersten Viertelpause mit 19:20 in Front.

Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte stellte Moritz Lanegger mit vier schnellen Punkten auf 32:36 und veranlasste Wels damit zu einem Timeout. Eine nicht hochklassige erste Hälfte endete beim Stand von 36:41.

Die Klosterneuburger erwischten den besseren Start in Spielhälfte Zwei und konnten innerhalb weniger Minuten auf 38:48 stellen, bis zur letzten Viertelpause betrug der Vorsprung zwölf Punkte.

Im letzten Viertel bauten die Dukes ihre Führung dann sogar noch auf 19 Punkte aus und sicherten sich letztlich verdient den Sieg.