Die Klosterneuburger hatten anfangs große Probleme zu einem Offensivrhythmus zu finden und gerieten so rasch mit 9:0 in Rückstand. Ami Lakoju brach denn Bann für die Dukes nach knapp vier Minuten, doch auch weiterhin strauchelten die Gäste.

Da die Bulls aber nicht wesentlich stärker agierten, kamen die Dukes langsam heran und stellten zwei Minuten vor der Viertelpause auf 10:9. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder den Gastgebern, die das erste Viertel mit 17:12 für sich entscheiden konnten.

Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts änderte sich nichts an der mäßigen Vorstellung der Klosterneuburger und die Bulls zogen nach drei Minuten auf 22:14 davon.

Wäre der Meister in Topform, dann hätte das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt schon wesentlich klarer ausfallen können. Dann ein bitterer Moment für die Klosterneuburger, Lenni Burgemeister verletzte sich am Knie und fiel damit für den Rest des Spiels aus. Es grenzte fast an ein Wunder, dass die Dukes in Schlagdistanz blieben, zur Pause lagen sie nur knapp mit 32:28 zurück.

Nach Seitenwechsel kamen die Gäste zunächst auf einen Punkt heran, ehe der Meister wieder ein wenig die Kontrolle übernahm und die Führung auf 38:31 ausbaute. Doch die Klosterneuburger blieben dran und gingen vier Minuten vor Viertelende nach einem Korbleger durch Max Hopfgartner zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung (41:42). Vor dem Schlussviertel blieb alles offen, denn nach dreißig Minuten hieß es 48:48.

Da hatten die Gastgeber den deutlich besseren Start und stellten binnen vier Minuten auf 59:48. Die Dukes agierten in der Offense viel zu statisch und kamen so fast sieben Minuten lang zu keinem Korberfolg. So gewannen die Bulls letztlich mit 66:58.