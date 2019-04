Das Spiel zwischen den BK Dukes Klosterneuburg und den Fürstenfeld Panthers war für die Abschlusstabelle des Grunddurchganges zwar bedeutungslos, dennoch ging es spannend zur Sache.

Die Gäste eröffneten die Partie mit einem Dreier von Car, doch die Dukes nutzten ihre Stärke am Offensivrebound für zweite Chancen und hatten so immer eine passende Antwort parat.

Beim Stand von 7:7 konnten die Klosterneuburger erstmals vorlegen und bis Viertelende einen leichten Vorsprung von 22:19 halten. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb der vermeintliche Außenseiter aus Fürstenfeld lästig und ließ die Klosterneuburger nicht davonziehen.

Ganz im Gegenteil, drei Minuten vor der Halbzeit holten sie die Führung zum 28:30, die sie dank erfolgreicher Dreier auf 30:39 ausbauen konnten. Bis zur Pausensirene kamen die Klosterneuburger dann immerhin noch auf 36:39 heran.

Nach der Pause wechselte die Führung dann beinahe mit jedem Angriff. Die Klosterneuburger erwischten diesmal nicht ihren besten Tag und ließen immer wieder leichte Punkte zu.

Deshalb konnten sich die Gäste bis zum Schlussviertel auf 56:67 absetzen. Da erwischten die Klosterneuburger den besseren Start und verkürzten zunächst auf 62:67. Vor allem Max Hopfgartner zeigte volle Gegenwehr und brachte sein Team praktisch im Alleingang zurück ins Spiel.

Drei Minuten vor Spielende glich Predrag Miletic das Spiel via Dreier aus und es ging in eine heiß umkämpfte Schlussphase. Hopfgartner sorgte eine Minute vor der Sirene für die Führung und erhöhte nach einem Turnover der Panthers auf 79:75, was letztlich die Entscheidung bedeuten sollte.