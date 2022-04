Dukes verspielen klaren Vorsprung

Werbung

Es ist zum Haareraufen. Die Dukes legen in Traiskirchen eigentlich ein gutes Spiel hin. Am Ende schaut für die Klosterneuburger aber wieder nichts Zählbares heraus.

Das Duell mit den Lions stand ganz im Zeichen der letzten Chance. Mit einem Sieg hätten die Dukes zumindest theoretisch die Chance gewahrt, noch irgendwie ins Play-off einziehen zu können. Diese Chance ist jetzt weg. Beide Teams starteten mit hoher Intensität und die Dukes waren in der Offensive besser unterwegs als in den letzten Wochen. Das erste Viertel konnten die Dukes sogar mit 29:25 für sich entscheiden.

Besonders James Murray-Boyles ragte in den Reihen der Klosterneuburger heraus, während Gamble die Lions im Spiel hielt.

Beim Stand von 46:48 aus Sicht der Lions ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach Seitenwechsel blieb es ein hart umkämpftes Spiel, doch wenige Minuten vor dem Schlussviertel setzten die Dukes sich erstmals deutlicher ab. Acht Minuten vor dem Schlusspfiff lagen die Dukes sogar mit 84:70 in Führung und es sah danach aus, als würde man endlich wieder einen vollen Erfolg einfahren.

Nach einem Timeout waren die Lions aber plötzlich wieder spielbestimmend und holten Punkt für Punkt auf. Am Ende konnten die Dukes besonders in der Offensive nicht mehr nachlegen, während Traiskirchen jetzt das Kommando über die Partie übernahm und sich am Ende sogar noch mit 97:95 durchsetzen konnte.

Die Playoffs sind somit für die Dukes endgültig abgefahren. Sollte keine große Überraschung mehr passieren, müssen die Klosterneuburger im Playdown gegen die Traiskirchen Lions um den Verbleib in der höchsten Spielklasse kämpfen.

Coach O’Shea wusste nach der Partie, warum die Dukes sich am Ende doch wieder geschlagen geben mussten: „Wir haben das Spiel aus zwei Gründen verloren: Wir haben 21 Offensivrebounds zugelassen, das ist einfach zu viel und im letzten Viertel 15 Freiwürfe für die Lions ist auch viel, da wird es dann schwer.“