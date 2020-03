Allen Diskussionen über die Zukunft des Eislaufplatzes zum Trotz, spielen die Klosterneuburger Eisbrecher eine der stärksten Saisonen der letzten Jahre. Nachdem die U 10 ihre Meisterschaft mit einem starken Finish auf dem zweiten Platz beenden konnte, zog jetzt die U 12 nach. In der Tabelle landeten die Klosterneuburger am vierten Platz, doch da der dritte Platz an die Brave Hawks aus Wien ging, dürfen die Eisbrecher sich trotzdem über die Bronzemedaille für das drittbeste niederösterreichische Team freuen.

Ein Erfolg, der auch dadurch eine besondere Bedeutung erhält, dass man eher auf die Ausbildung aller Spieler fokussiert ist, als auf den unmittelbaren Erfolg. „Besonders in der U 12, wurde heuer auch auf die Entwicklung der physischen Grundlagen geachtet, die benötigt werden, um für lange Zeit sportlich aktiv zu sein, ohne unter negativen Spätfolgen zu leiden“, lobte Obmann Gebhard Banko die Marschrichtung von U-12-Trainer Mario Camondo.

Den Meistertitel in der U 12 sicherte sich die Spielgemeinschaft bestehend aus den Eagles aus Krems und den Okanagan NÖ Tigers aus St. Pölten, gefolgt von den Mödling Dragons. Jenen Kindern, die nun von der U 12 in die U 14 aufsteigen, steht eine anstrengende Saison bevor. Wegen der zu kleinen Eisfläche im Happyland überbrückt man das nächste Jahr, indem man für die Spieltermine auf Plätze in Tulln und Stockerau ausweicht.

„Das ist eine Überbrückung, da wir hoffen, dass der Gemeinderat im Herbst eine Sanierung des Platzes im Happyland beschließt“, erklärt Banko hoffnungsfroh.