Eisbrecher sind nicht zu stoppen

Am Sonntag kam es in der U12-Landesliga zum Spitzenspiel zwischen Eisbrechern aus Klosterneuburg und den zweitplatzierten Verfolgern aus Mödling.

Die Eishockeycracks aus Klosterneuburg triumphierten auch in dieser Begegnung und machten ihre Vormachtstellung in der U12 damit deutlich.

In den ersten beiden Abschnitten neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken und die Torleute blieben unüberwindbar. So ging es beim spannenden Zwischenstand von 0:0 in das letzte Drittel, in dem die Entscheidung fallen musste. In diesem Abschnitt zündeten die Eisbrecher dann den Torturbo und spielten sich in einen Rausch. Constantin Ranzenberger brachte die Eisbrecher nach Vorlage von Rafael Scheruga in Führung. Mödling glich postwendend zum 1:1 aus, doch die Eisbrecher blieben am Drücker.

Rafael Scheruga traf zum 2:1, Matteo Scheruga führte mit dem 3:1 die Vorentscheidung herbei und den Schlusspunkt setzte wiederum Rafael Scheruga mit dem 4:1. Wichtigster Spieler bei den Eisbrechern war allerdings Eisbrecher-Goalie Julius Erasim der mit einer herausragenden Leistung nur einen Gegentreffer zuließ und damit den Grundstein zum Erfolg seiner Mannschaft legte.