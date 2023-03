Nächster Titel für die Eisbrecher

Werbung

Es ist geschafft! Die U14 der Eisbrecher hat in der hochspannenden Schlussphase der Saison die Nerven bewahrt und sich mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen den Titel gesichert. Die Aufgabe war keine leichte. Drei Spiele innerhalb von drei Tagen standen für die Eishockeycracks auf dem Programm. Zwei von diesen Begegnungen mussten gewonnen werden, um den Titel in der Tasche zu haben und im letzten Spiel wartete ausgerechnet die härteste Konkurrenz, nämlich das Team aus Krems. Der Startschuss erfolgte am Samstag gegen Stockerau. Die Partie wurde von beiden Seiten sehr intensiv geführt und Stockerau lieferte harte Gegenwehr. Die Eisbrecher behielten allerdings die Oberhand und setzten sich am Ende mit 9:7 durch.

Sonntag als Tag der Entscheidung

Damit war alles für die beiden Entscheidungsspiele am Sonntag angerichtet. Mit einem Sieg gegen Amstetten in der Vormittagspartie, wäre der Titel bereits fixiert gewesen. Amstetten zeigte sich aber als hartnäckiger Gegner. Trotz einer Vielzahl an Chancen stand es nach dem ersten Drittel 0:0. Im zweiten Drittel legte Amstetten dann sogar vor, aber Felix Patak glich für die Eisbrecher aus und danach war der Bann gebrochen. Die Eisbrecher spielten jetzt gelöst auf, sicherten sich einen 6:1-Erfolg und durften damit bereits über den Titel jubeln. Im letzten Spiel gegen Krems war die Spannung dann draußen und die Strapazen der Marathonwoche zeigten ihre Wirkung. Krems schoss die neuen Landesmeister mit 12:2 vom Platz und kürte sich zum Vizemeister.