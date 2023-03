Ordentlicher Zuwachs für die Klosterneuburger Eisbrecher

Werbung

Die Eishockeycracks der U8 (SG mit St. Pölten) haben die Saison mit dem Learn to Play Turnier gegen Mödling, Krems und Stockerau abgeschlossen, bei dem es keine Wertung gab, wodurch alle Kids als Sieger vom Platz gingen. In der ersten Saison nach der Coronapause durften die Klosterneuburger sich über ordentlichen Zuwachs freuen. Ging man nur mit sechs Kids in der U8 in die Saison, so war die Gruppe zuletzt auf stolze 26 Spieler und Spielerinnen angewachsen.