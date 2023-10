Cup-Duell wurde zum Elfmeterkrimi

Wer es gerne spektakulär und spannend hat, der kam beim Cupspiel zwischen dem FC Klosterneuburg und dem SV Gablitz ganz auf seine Kosten.

Die Teams kennen sich aus den vielen gemeinsamen Jahren in der Gebietsliga ja durchaus gut, schlugen in den letzten Jahren aber unterschiedliche Wege ein. Gablitz gab ein Intermezzo in der 1. Klasse und spielt jetzt in der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel an der Spitze mit, während die FCK-Kicker bekanntlich in die 2. Landesliga Ost aufgestiegen sind.

FCK-Coach Mario Handl setzte auf die Qualität des großen Kaders und stellte einige junge Talente auf. Die machten ihre Sache zwar durchaus gut, lagen durch ein Eigentor in der 28. Minute aber zurück. In der 69. Minute machte Handl dann ernst und brachte Christian Hueber, Daniel Koch, Manuel Grünzweig und Moritz Breicha ins Spiel. Die Klosterneuburger drückten auf den Ausgleich, doch der wollte nicht gelingen. Zumindest bis zur 93. Minute.

Ausgleich und gehaltene Elfmeter

Da kam der große Auftritt von Elias Zessner-Spitzenberg, der statt Alexander Aichinger das Tor der Klosterneuburger hütete. Er positionierte sich bei einem Eckball, der letzten Aktion der Nachspielzeit, im gegnerischen Strafraum und traf dann auch tatsächlich mit einem schönen Kopfball zum Ausgleich. Es ging in die Verlängerung. Da hatten die Gäste aus der Babenbergerstadt zwar klare Vorteile, brachten den Ball aber nicht ins Netz und die Begegnung ging ins Elfmeterschießen.

In diesem avancierte Zessner-Spitzenberg dann wirklich zum Matchwinner. Gleich die ersten beiden Elfer, die von Vincent Neiber und Bernhard Fila gar nicht schlecht geschossen waren, parierte er. Gablitz kam zwar noch einmal auf 3:3 heran, am Ende war es dann aber Hueber, der den Matchball zum 4:3 verwertete. „Das späte Tor zeigt unsere Stärke. Wir geben einfach nie auf und haben schon viele späte Treffer erzielt. Dass wir so viele junge Eigenbauspieler zum Einsatz gebracht haben und aufgestiegen sind, ist eine tolle Sache und ich freue mich besonders für Elias. Von so einem Tag träumen viele Goalies“, so Coach Handl nach der Partie.