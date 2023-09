Ein Signal an die Konkurrenz

Im Vorfeld der Begegnung wäre zwischen dem FC Klosterneuburg und dem FC Mistelbach wohl eher ein ungleiches Duell zu erwarten gewesen. Während Mistelbach vor der Partie auf dem dritten Platz der Tabelle lag und mit einem Sieg sogar die zwischenzeitliche Tabellenführung übernehmen hätte können, lagen die FCK-Kicker im hintersten Drittel.

Auf dem Feld zeigte sich das allerdings nicht. Abgesehen von der ersten Halbchance der Partie, war Mistelbach gegen die starke Abwehrreihe der Klosterneuburger nie wirklich gefährlich.

Klosterneuburg kontrollierte das Spielgerät und den Gegner. Moritz Breicha zeigte seine Qualitäten in der 36. Minute mit einem wunderschönen Distanzschuss, den er im Tor unterbrachte. Leo Vogel markierte in der 78. Minute den Endstand von 2:0 aus Sicht der Klosterneuburger.

Rötzer: „Gegner hat das richtig gut gemacht.“

„Der Gegner hat das richtig gut gemacht“, resümierte Mistelbach-Coach Alfred Rötzer nach der Partie und FCK-Trainer Mario Handl zeigte sich mit der Leistung seiner Schützlinge durchaus zufrieden: „Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen und so spielen, wie wir uns das vorstellen, schaut es gut aus. Das hat man auch gegen Mistelbach gesehen.“

Der Polster zum Tabellenende wächst

Mit diesen drei Punkten rückten die Klosterneuburger wieder ins Mittelfeld der Tabelle auf, haben den Abstand auf die Schlusslichter aus Horn und die Nachzügler aus Mannersdorf und Langenlebarn deutlich ausgebaut und haben gleichzeitig auch ein Statement an die restliche Liga geschickt. Denn, wer in Mistelbach punktet, den muss fast jede Mannschaft in dieser Liga auf dem Schirm haben.