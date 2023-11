Eine Woche, zwei volle Erfolge

Letzte Woche waren die FCK-Kicker gleich doppelt im Einsatz. Am Montag wurde das prestigeträchtige Derby gegen Langenlebarn gespielt und mit 4:0 gewonnen. Der unaufhaltsame Christian Hueber, der die Torschützenliste mit 15 Toren überlegen anführt, war mit drei Treffern der Vater des Erfolgs, wobei wieder einmal die ganze Mannschaft einen überlegenen Auftritt ablieferte.

Am Samstag ging es dann auswärts gegen Obergänserndorf. Eine Mannschaft, die sich in den bisherigen Runden stark unter dem eigenen Wert verkaufte und besonders daheim schwer zu bespielen ist.

Das liegt wohl auch am Untergrund in Obergänsernsdorf. So war der Platz auch am Samstag äußerst schwer zu bespielen und die FCK-Kicker fanden zunächst nicht in die Partie. Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang auch die beste Chance auf die Führung, als Mato Tadic nach einem Foul im Strafraum zum Elfmeter antrat. FCK-Keeper Alexander Aichinger zeigte allerdings seine Qualitäten, erriet die Ecke und parierte die beste Chance der Obergänserndorfer.

Hueber sorgte für die Entscheidung

Nach der Pause fanden die Klosterneuburger besser in die Partie und Hueber stellte in der 52. Minute auf 1:0 aus Sicht der FCK-Kicker. Der Treffer sorgte bei den Hausherren für etwas Unmut, denn ein Klosterneuburger stand im Abseits, der Linienrichter hob die Fahne, doch der Klosterneuburger ließ den Ball durchlaufen, wodurch der Schiedsrichter auf passives Abseits entschied.

Danach brachten die Gäste aus der Babenbergerstadt den knappen Vorsprung gut über die Zeit und ließen nichts mehr anbrennen. „Obergänserndorf ist keine schlechte Mannschaft und besonders daheim schwer zu bespielen, insofern nehmen wir die drei Punkte sehr gerne mit“, so FCK-Coach Mario Handl.

Zum Abschluss der äußerst erfolgreichen Herbstsaison gastiert am Freitag Sierndorf im Happyland. Sierndorf liegt in der Tabelle neun Punkte hinter den Klosterneuburgern auf dem 12. Platz, doch „diesen Gegner darf man sicher nicht unterschätzen“, warnt Handl: „Wir müssen uns auf unsere Aufgaben konzentrieren und die richtig machen, damit wir eine Chance haben. Wenn uns das gelingt, haben wir aber durchaus gute Karten.“