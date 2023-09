Starke Leistung gegen Ebreichsdorf

Klosterneuburg und Ebreichsdorf lieferten sich am Freitag einen hochkarätigen Schlagabtausch in der IMMOunited Arena im Klosterneuburger Happyland.

Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Gästen. FCK-Coach Mario Handl hatte an der Seitenlinie viel damit zu tun, seine Mannschaft auf den sehr druckvoll agierenden Gegner einzustellen. Danach wandelte sich das Bild. Die Hausherren übernahmen das Kommando, kamen immer besser ins Spiel und waren für die restliche Halbzeit dann sogar überlegen. Ebreichsdorf wurde in der eigenen Halbzeit eingeschnürt. Zweifach lag die Führung für die Klosterneuburger in der Luft. Einmal traf Breicha die Latte und bei der zweiten guten Möglichkeit zeichnete sich der Keeper der Gäste bei einem Kopfball in letzter Sekunde aus. Die FCK-Kicker jubelten zwar schon, der Ball war aber haarscharf nicht über der Linie.

Knapp vor der Pause gelang Koch aber dann doch die Führung. Isik glänzte bei einer Balleroberung tief in der Hälfte der Gäste und bediente Koch mit einem schönen Querpass.

In den ersten Minuten nach der Pause drückten die FCK-Kicker auf das 2:0, fingen sich stattdessen aber das 1:1 durch einen strittigen Elfmeter und ein paar Minuten später sogar einen weiteren Rückschlag zum 1:2 ein.

Jetzt zeigten die Klosterneuburger aber endgültig, dass sie reif für die 2. Landesliga Ost sind. Obwohl das Spiel immer hektischer und härter wurde, wahrten die Handl-Jungs die Disziplin und wurden dafür auch belohnt. Hueber war bei einer Ecke auf der zweiten Stange in idealer Position und nickte zum verdienten Ausgleich ein.

Bereits viertes Saisontor für Hueber

Der offensive Neuzugang erweist sich mittlerweile als richtiger Goldgriff. Die Fußstapfen von Johannes Mansbart die er ausfüllen muss, sind keine kleinen, aber mit vier Toren zählt er zu den besten Offfensivspielern der Liga. Nur Christian Stanic vom SC Wolkersdorf hat bisher mehr Tore in der Liga erzielt.

Mannschaft zeigte sich von der reifen Seite

Wenn man bedenkt, dass die Klosterneuburger in dieser Partie am Ende fast als Sieger vom Platz gegangen wären, in der letzten Situation wurde den Gastgebern ein deutlicher Elfmeter verwehrt, kann der FCK mit dieser Leistung nur zufriedne sein. Ebreichsdorf war der bisher wohl stärkste Gegner.

„Wir sind ruhig geblieben und haben gegen einen wirklich starken Gegner eine sehr zufriedenstellende Leistung abgeliefert“, zeigte sich auch Coach Mario Handl von der Leistung überzeugt.