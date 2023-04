Wichtige Revanche gegen Muckendorf

Werbung

Nach dem verpatzten Start in Neusiedl und dem erkämpften Auswärtssieg gegen Marchfeld II hat der FC Klosterneuburg am Freitag gegen Muckendorf/Zeiselmauer endgültig wieder in die Spur gefunden.

Die Handl-Truppe zeigte sich in Spiellaune, drückte der Begegnung besonders in der ersten Halbzeit den eigenen Stempel auf, blieb aber auch im zweiten Abschnitt das gefährlichere Team und belohnte sich schließlich mit einem 1:0-Erfolg, bei dem Moritz Breicha nach einem Corner den Siegestreffer erzielte. Für das zusätzliche Quäntchen an Motivation dürfte die 6:1-Auswärtsniederlage im Herbst gesorgt haben, für die man sich jetzt erfolgreich revanchierte.

Das waren drei sehr wichtige Punkte, einerseits weil mit Muckendorf/Zeiselmauer ein Konkurrent im Titelkampf geschlagen wurde und andererseits, weil die Klosterneuburger mit nur einem Punkt, durch das Unentschieden von Ernstbrunn gegen Laa, auf der ersten Verfolgerposition hinter Hohenau bleiben.

Zwei „leichte“ Gegner, dann ein Kracher

Jetzt haben die FCK-Kicker mit dem Auswärtsspiel gegen Lassee und dem Heimauftritt gegen Laa an der Thaya zwei Spiel vor sich, in denen ein Titelanwärter punkten muss, auch wenn Coach Handl richtig betont, dass in dieser Liga absolut jedes Team für eine Überraschung gut ist und man niemanden auf die leichte Schulter nehmen darf.Danach wartet mit Hohenau der nächste richtige Kracher auf die Klosterneuburger, in dem durchaus bereits eine Vorentscheidung fallen könnte.