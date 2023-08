Nach 30 gespielten Minuten war die Auswärtspartie des FC Klosterneuburg in Katzelsdorf entschieden. Schon in der 9. Minute kassierte man das 0:1 durch Bumba, dieser legte in der 20. Minute nach und in der 28. sorgte Matthias Lindner für die Gastgeber bereits für klare Verhältnisse.

Es war ein untypischer Auftrritt der Klosterneuburger. Beim 0:1 unterlief dem sonst so sicheren Alexander Aichinger im Tor ein Patzer, er brachte ein Flanke die sich versprang nicht unter Kontrolle. Beim 0:2 war nach einer Flanke kein Verteidiger auf weiter Flur und auch beim 0:3 machten die FCK-Kicker die sich im Vorjahr noch als eine der besten Hintermannschaften der Gebietsliga präsentierten es den Gegnern zu einfach.

Zumindest beim 3:1 machten die Klosterneuburger gute Figur. Isik ging mit einem Vorstoß gut mit, verwertete eine Flanke auf die zweite Stange kaltschnäuzig. Dann waren die Klosterneuburger etwas besser in der Partie, Katzelsdorf ließ aber nichts anbrennen und sorgte in der 64. Minute für die endgültige Etnscheidung durch Yusuf Onur. Das 4:2 durch Zvonimir First der per Kopf traf, war reine Ergebniskosmetik.

„Wir haben unsere Tugenden nicht auf den Platz gebracht“, erklärte Coach Handl, warum es nicht für Punkte reichte. „Wenn wir in dieser Liga nicht zu 100 Prozent abrufen, was wir können, dann werden solche Ergebnisse rausschauen. Wir müssen die Grundtugenden und die Basics wieder in jedem Spiel auf den Platz bringen. Wir sind nicht immer die notwendigen Wege gegangen und das bestraft ein Gegner mit so viel Routine in dieser Liga hochprozentig.“

Doch zumindest für den Zusammenhalt der Mannschaft gab es Lob vom Trainer: „Wir sind dran geblieben, haben sogar auf das 3:2 gedrückt aber dann das 4:1 bekommen. Wir sind dennoch nicht zerfallen sondern eine Einheit geblieben und man hat gesehen, dass durchaus etwas in der Mannschaft steckt.“