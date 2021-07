VIENNA CONSTABLES - KLOSTERNEUBURG INDIANS 14:28. Nach dem vollkommen verpatzten letzten Spieltag, bei dem die Indians drei Niederlagen einstecken mussten, waren die Klosterneuburger um Wiedergutmachung bemüht. „Noch so ein Aussetzer und plötzlich wäre die Frage im Raum gestanden, ob wir uns überhaupt für die Playoffs qualifizieren können,“ erklärte Coach Vonasek die nicht gerade leichte Ausgangslage der Indians.

Der Druck war also hoch und zusätzlich war man weiterhin von Verletzungssorgen und Ausfällen geplagt. Auch Kapitän Sebastian Wolf fehlte wegen seiner Gehirnerschütterung weiterhin und hinterließ eine große Lücke im Kader der sonst so souveränen Klosterneuburger.

Die Indians waren jedoch voll fokussiert und erwischten den wesentlich besseren Start in die Begegnung mit den Wienern. Bereits in den ersten Drives konnten die Klosterneuburger sich einen kleinen Vorsprung herausarbeiten.

Wolf entschied Spiel mit Interception-Touchdown

Kurz nach dem Seitenwechsel hatten die Constables noch einmal die Chance näher heranzukommen, doch die Indians hielten dem Druck stand. Kurz vor Ende der Partie schnappte sich Cornerback Benedikt Wolf aber eine Interception und brachte den Ball postwendend zum Touchdown in die gegnerische Endzone. Damit war die Partie entschieden und die Indians hatten den ersten wichtigen Sieg des Tages in der Tasche.

KLOSTERNEUBURG INDIANS - STEELSHARKS TRAUN 32:13. Die Steelsharks lagen zu diesem Zeitpunkt auf dem vorletzten Platz in der Tabelle und die Klosterneuburger waren somit -auch mit ihren Ausfällen- eindeutig in der Favoritenrolle zu sehen. Dieser wurden sie auch über die ganze Begegnung hinweg gerecht. Die Offense spielte vom ersten Drive weg solide und konnte regelmäßig anschreiben. Auch in der Defensive erlaubten die Indians sich in dieser Begegnung keinen Patzer und ließen nur zwei Touchdowns und einen Extrapunkt zu, um das Spiel mit 32:13 deutlich und verdient für sich zu entscheiden.

KLOSTERNEUBURG INDIANS - STYRIAN STUDS 34:40. Die letzte Begegnung des Spietags war die hochkarätigste des Tages und wurde auch von den anderen anwesenden Teams mit Spannung erwartet, denn wenn die Studs und die Indians sich auf dem Feld begegnen gibt es fast immer eine spannende Begegnung. Zusätzlich hätten die Indians mit einem Sieg noch die Chance auf den zweiten Platz in den Play-offs gewahrt.

Quaterback Simon Jasansky lieferte sein bestes Spiel des Tages und die Indians konnten trotz der zahlreichen Ausfälle gut mithalten. Doch auch die Offensive der Studs erwischte einen guten Tag und punktete im Minutentakt. Die Steirer nutzten das Fehlen von Kapitän Wolf in den entscheidenden Momenten jedoch gekonnt aus und entschieden die Offensivschlacht am Ende knapp mit 34:40 für sich, während die Indians mit den vergebenen Chancen in der Defensive haderten.