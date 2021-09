Am zweiten und dritten Spieltag konnten die Klosterneuburger einige Pflichtsiege feiern, doch im Juni rutschte man mehrfach gehörig aus und der angepeilte Fixplatz in den Play-offs schien fast schon unrealistisch. Hinzu kamen einige gravierende Ausfälle, die besonders die Defensivabteilung, das Herzstück der Indians, betrafen. Zwischenzeitlich rutschte man sogar auf den vierten Platz in der Tabelle ab. Da die direkte Konkurrenz im Saisonfinish patzte schafften die Klosterneuburger es aber dennoch auf den zweiten Platz der Abschlusstabelle und somit direkt ins Semifinale.