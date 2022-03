Furthmayr erklärt Rücktritt

Es ist das Ende einer Ära. Dietmar „Dize“ Furthmayr, langjähriger Spieler und Trainer der Klosterneuburg Indians und des Nationalteams hat seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Für die Indians bedeutet das einen großen Umbruch. Leitete Furthmayr doch in den letzten 15 Saisonen als Denker und Lenker die Klosterneuburger Verteidigung. Unter seiner Führung konnten die Niederösterreicher die stärkste Defense des Landes aufbauen. Die daraus resultierenden Erfolge können sich sehen lassen.

Auch als Trainer war Dize immer mit viel Einsatz und Herz bei der Sache. Foto: privat

Rechnet man die Erfolge die Diemar Furthmayr als Spieler (2001-2005) und als Coach (2007-2021) mit den Indians errungen hat zusammen, so kommt man in 20 Saisonen auf 12 Staatsmeistertitel, 13 Niederösterreichische Landesmeister und 5 Cuperfolge.

Doch nicht nur national, auch auf internationalem Parkett wurden Erfolge errungen. So konnten die prestigeträchtigen Turniere: „Big Bowl“ und „Champions Bowl“ jeweils einmal gewonnen werden. Besonders der Sieg in der „Champions Bowl“ 2019 glänzt besonders hell, da dieses Turnier als Äquivalent zur Champions League angesehen werden kann, bei dem nur die besten der europäischen Vereine gegeneinander antreten.

Wichtiger Faktor im Nationalteam

Doch nicht nur die Indians, sondern auch Flagfootball-Österreich verliert eine der schillerndsten Gestalten. Zwischen den Jahren 2007 und 2020 war Furthmayr neben seiner Tätigkeit als Indians Coach auch als Nationalteam-Trainer tätig. Unter den zahlreichen Spitzenergebnissen der österreichischen Nationalmannschaft bei Großveranstaltungen stechen der Weltmeistertitel 2012 und der Europameistertitel 2017 besonders heraus.

„Es war eine Zeit, die von permanenter zyklischer Veränderung geprägt war. Durch die regelmäßige Fluktuation an Spielern, Gegnern und Situationen ist ein Team nit etwas Abgeschlossenes,“ erzählt Furthmayr über seine Zeit als Coach und fährt fort: „Daher gilt es auch als Trainer niemals still zu stehen, stets zu reflektieren, zu evaluieren, neue Wege zu begehen und so eine permanente Weiterentwicklung anzuregen. In dieser fortlaufenden Spirale muss man mit Freude, Spaß, Herz und Hirn dabei sein um das Feuer stets am Leben zu erhalten. Denn nur wer mit Spaß und Freude bei der Sache ist wird auch besser.“

Diese Einstellung hat er im lauf der Jahre seinen Spielern immer wieder vorgelebt und vermittelt. Die dadurch errungenen Erfolge sprechen für sich.

Fundament für die Zukunft gelegt

Die Rolle, welche Dietmar Furthmayr bei der Entwicklung des Flagfootball-Sports in Österreich gespielt hat kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Als Organisator, Taktiker, Wegbereiter, Mentor, Freund und noch vieles mehr, hat er dabei geholfen ein Fundament zu legen, von dem aus, künftige Generationen an Spielern und Trainern weiter aufbauen können.