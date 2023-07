Indians sind auf gutem Weg

Der Heimspieltag der Klosterneuburger Indians am Samstag war richtungsweisend. Die Klosterneuburger hatten zwei Partien vor der Brust die entschieden, ob man in der zweiten Saisonhälfte ins Rennen um die besten Plätze in den Play-offs oder um den Klassenerhalt kämpfen, würde.

Nach einem durchwachsenen Start in die Saison konnten die Indians sich zuletzt bekanntlich stabilisieren. Ein Trend, der sich fortsetzte.

Die erste Begegnung, es ging gegen die Vienna Constables war nichts für schwache Nerven. Nach frühen Punkten beider Teams und einem Schlagabtausch mit offenem Visier machten die Feinheiten am Ende den Unterschied aus. Die Indians verwerteten zwei Extrapunkte mehr als ihre Konkurrenten und setzten sich mit 21:19 durch. Eine schöne Bestätigung für das Training der letzten Wochen, denn die Extrapunkte aus kurzer Distanz werden immer extra geübt. Gegen die Vienna Spartans wurde dann ein deutlicher 40:12-Erfolg eingefahren.

Somit gehen die Indians auf dem fünften Tabellenrang in die Sommerpause und sind auf Kurs in Richtung Play-offs. Am 9. September geht es mit der Rückrunde los. Mit der SG Steelsharks/Stags, den Constables und den St. Valentin Veterans stehen drei wichtige Spiele auf dem Programm, die in der Hinrunde hart umkämpft waren.