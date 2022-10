Flag-Football Klosterneuburger Jung-Indianer holen sich Titel & Direktaufstieg

Touchdown! Die jungen Indians konnten sich in der Moonbowl souverän durchsetzen und dürfen somit nächste Saison in der FLA2 mitspielen. Foto: Foto Flag Pics

D as zweite Team der Indians tritt in der nächsten Saison in der FLA2 an.