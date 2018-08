Für die Indians-Mädels war der siebente Spieltag der Meisterschaft eine emotionelle Berg- und Talfahrt. Zwei klare Siege und ein bis zum Schluss offenes Spiel gegen die Tabellenführer DeLaSalle Saints wurden überschattet durch die Verletzung von Quarterback Therese Weigang. „Noch am Abend hat man ihren Finger operiert und sie wird wohl für den Rest der Saison ausfallen“, bedauert Headcoach Walter Demel. Damit ruhen die Play-off-Hoffnungen auf Back-up und Liga-MVP des Jahres 2017 Marie-Theres Michelitsch, die heuer schon einige Spiele auf der QB-Position absolviert hat.

Top-Scorerin Charlotte Janda zeigte sich auch zwei Wochen nach der WM in großartiger Form (67 Punkte/2 Interceptions). Weitere Highlights waren für Demel die zwei Touchdowns von Marlene Reikersdorfer bei, ihrem Comeback, Interceptions von Rookie Anna Stegmann-Pineda, die bereits bei vier Balleroberung in dieser Saison hält, generell die Leistungen von Barbara Straub und Gabi Novak, sowie das FLL-Debüt von Bettina Kamper, die von den Barracudas stammt und in der Spielgemeinschaft Indians/Barracudas/Badgers einen Fixplatz hat.